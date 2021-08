GT Sport tägliche Rennen: Österreichische Antiquitäten – GTPlanet

Eine weitere neue Woche bedeutet einen weiteren neuen Satz von Gran Turismo Sport Tägliche Rennen sind jetzt verfügbar, und die Woche hat etwas von einem österreichischen Thema.

Am deutlichsten wird dies im Rennen B, das diesmal das schnellste der drei Rennen sein wird. Die Spieler übernehmen ein beliebiges Gr.3-Auto ihrer Wahl – das Äquivalent des Spiels zur GT3-Klasse – für ein Rennen über fünf Runden auf der einzigen Grade-1-Rennstrecke des Landes: dem Red Bull Ring.

Hier gibt es keine Komplexität zu befürchten. Sie wählen einfach Ihre Lieblings-Gr.3, ziehen Racing Medium-Reifen auf und fahren fünf Runden auf der gesamten Grand-Prix-Strecke in der schnellsten Zeit.

Während Race A Sie auf eine der fiktiven Strecken des Spiels führt, hat es auch einen österreichischen Flair. Diesmal nicht der Rundkurs – obwohl es einen echten Lago Maggiore etwa 140 Kilometer von Österreich entfernt gibt – sondern das Auto. Sie fahren ein Produkt der einzigen österreichischen Automarke KTM.

Tatsächlich gibt es überraschend viele Fahrzeuge aus Österreich, durch den Subunternehmer Magna, der Autos für Aston Martin, BMW, Jaguar und Mercedes baut oder gebaut hat, aber KTM – wahrscheinlich am besten für seine Motorräder bekannt – ist die einzige Marke, die baut seine eigenen Autos. Es ist auch ein verdammt gutes Auto, wobei der X-Bow dank seiner Auftritte bei den jährlichen Race of Champions-Events berühmt wird.

Die Sports Hard-Reifen für das Sieben-Runden-Rennen der winzigen Mittelstrecke werden jedoch einige der interessanteren Fahreigenschaften des X-Bow mit kurzem Radstand hervorheben, insbesondere dank der schnellen Schikane im hinteren Teil der Strecke. Es könnte bedeuten, dass es ein Rennen ist, bei dem Ihr SR sterben wird.

Das letzte Rennen dieser Woche ist den Gr.4-Fahrzeugen vorbehalten. Dies sind aussagekräftigere Straßenautos als die Gr.3-Modelle, die in der Regel aus kaum mehr als einem abgespeckten Serienmodell mit relativ skizzenhafter Aerodynamik, Überrollkäfig und Slickreifen bestehen. Dies geschieht nicht in Österreich, sondern in Australien – nicht zwei Länder, die man leicht verwechseln möchte.

Diese Woche ist es eine ziemlich unkomplizierte Woche, mit einem 6-fachen Reifenverschleißmultiplikator – jede Runde fügt Ihren Reifen sechs Runden Verschleiß hinzu – für das acht Runden lange Rennen, was bedeutet, dass Racing Medium-Reifen Ihr ganzes Leben lang halten sollten. Sie werden wahrscheinlich ein Auto wollen, das die Conrod Straight schnell hinunterfährt, was die einfachste Überholmöglichkeit ist, damit Sie die Fahrzeuge durch den engen Bergabschnitt zurückhalten können. Das macht Frontantriebsautos zu einer guten Wahl für die Woche, und Sie können das österreichische Thema mit dem Peugeot RCZ Gr.4 fortsetzen; Immerhin hat Magna das Original RCZ gebaut!

Diese drei Rennen finden bis Montag, 6. September, statt und werden dann durch ein anderes Set ersetzt.

Rennen A

Spur: Autodrome Lago Maggiore – Zentrum, 7 Runden

Autodrome Lago Maggiore – Zentrum, 7 Runden Auto: KTM X-Bow R ’12 – Auto zur Verfügung gestellt

KTM X-Bow R ’12 – Auto zur Verfügung gestellt Reifen: Harter Sport

Harter Sport Starttyp: Start des Rasters

Start des Rasters Kraftstoffverbrauch : Deaktiviert

Deaktiviert Verwendung von Reifen: Deaktiviert

Rennen B

Spur: Red Bull Ring, 5 Runden

Red Bull Ring, 5 Runden Auto: Gr.3 – Garagenwagen

Gr.3 – Garagenwagen Reifen: Laufmittel

Laufmittel Starttyp: Rollender Start

Rollender Start Kraftstoffverbrauch : Deaktiviert

Deaktiviert Verwendung von Reifen: Deaktiviert

Rennen C

Spur: Bergpanorama, 8 Türme

Bergpanorama, 8 Türme Auto: Gr. 4 – Garagenwagen

Gr. 4 – Garagenwagen Reifen: Schwieriges Rennen

Schwieriges Rennen Starttyp: Rollender Start

Rollender Start Kraftstoffverbrauch : 2x

2x Verwendung von Reifen: 6x

