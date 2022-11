China sagt, die USA müssten „Verantwortung übernehmen“ für den Abbruch der Klimabeziehungen

SHANGHAI (Reuters) – Die Diplomatie zum Klimawandel zwischen China und den Vereinigten Staaten könne nicht von umfassenderen politischen Spannungen zwischen den beiden Seiten getrennt werden, und Washington müsse die Verantwortung für das Scheitern der Gespräche übernehmen, sagte das chinesische Außenministerium.

Fast 200 Länder werden sich in Sharm el-Sheikh in Ägypten zu einer neuen Runde globaler Klimaverhandlungen treffen, aber diplomatische Spannungen zwischen den beiden größten Quellen von Treibhausgasen, die für die globale Erwärmung verantwortlich sind, haben das als COP27 bekannte Treffen bedroht.

Vereinbarungen und gemeinsame Erklärungen von Peking und Washington trugen dazu bei, das historische Pariser Abkommen im Jahr 2015 durchzusetzen, aber China setzte im August alle bilateralen Gespräche nach einem Besuch der Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf Taiwan, einer selbstverwalteten Insel, aus von China beansprucht.

„China und die Vereinigten Staaten haben zuvor eine gute Zusammenarbeit beim Klimawandel entwickelt und gemeinsam daran gearbeitet, dass das Pariser Abkommen geschlossen und in Kraft gesetzt wird“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

„Gleichzeitig kann die chinesisch-amerikanische Klimakooperation nicht vom breiten Klima der bilateralen Beziehungen getrennt werden“, fügte der Sprecher hinzu und stellte fest, dass Pelosis „schwerwiegende Verletzung der chinesischen Souveränität“ in Taiwan China keine andere Wahl gelassen habe, als die Zusammenarbeit auszusetzen Gespräche. .

„Dafür muss die US-Seite die Verantwortung übernehmen.“

China habe die Zusammenarbeit mit anderen Ländern nicht ausgesetzt und werde den Prozess der multilateralen Klimaverhandlungen weiterhin unterstützen, sagte der Sprecher und fügte hinzu, dass China „bereit sei, mit allen Parteien zu kommunizieren und sich zu koordinieren“, um den Erfolg der COP27 sicherzustellen.

Die Erwartungen vor der COP27 waren aufgrund der globalen Besorgnis über die Energieversorgung, die durch die russische Invasion in der Ukraine ausgelöst wurde, bereits niedrig, und die sich verschlechternden Beziehungen zwischen den USA und China haben diese Erwartungen weiter gesenkt, sagten Experten.

„Die Zusammenarbeit zwischen den USA und China bei Klimaverpflichtungen hat in der Vergangenheit wirklich geholfen“, sagte Frank Jotzo, Direktor des Zentrums für Klima- und Energiepolitik an der Australian National University.

„Es existiert einfach nicht mehr und es besteht wirklich keine große Chance, dass es jemals wieder auftaucht“, sagte er während eines Briefings am Donnerstag.

(Berichterstattung von David Stanway; Redaktion von Kim Coghill)