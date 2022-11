Little Witch Nobeta für PS4, Switch West im Frühjahr 2023

Internationale Ideenschmiede wird die freigeben Playstation 4 und Wechseln Versionen von Kleine Hexe Nobeta in Nordamerika und Europa im Frühjahr 2023, kündigte der Verlag an. Es wird japanische Voiceovers mit englischen, französischen und spanischen Untertitel-Sprachoptionen enthalten.

Kleine Hexe Nobeta erstmals in Early Access für PC über gestartet Dampf am 24. Juni 2022. Eine vollständige Veröffentlichung folgte für PlayStation 4 und Switch in Japan und Asien sowie für PC via Dampf weltweit am 29. September 2022. Die japanischen und asiatischen Veröffentlichungen bieten bereits Untertiteloptionen in Englisch, Japanisch, Koreanisch, vereinfachtem Chinesisch und traditionellem Chinesisch.

Benutzer können die 49,99 $ auflisten reguläre Ausgabe oder $129,99 limitierte Auflage, beschränkte Auflage jetzt über den Onlineshop von Iffy. Der Inhalt des letzteren wird später bekannt gegeben.

Hier ist eine Vorschau des Spiels über Idea Factory International:

Um Die kleine Hexe Nobeta ist in ein altes Schloss gekommen, um das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften. Nachdem sie eine mysteriöse schwarze Katze getroffen hat, lernt sie viele Zaubersprüche und magische Fähigkeiten, die sie auf die Gefahren vorbereiten, die sie erwarten. Welche Geheimnisse lauern in den Tiefen des Verwitterten Schlosses?

Hauptmerkmale Besser. Schneller. Stärker. Magier. – Das Schloss ist voller mächtiger Monster und noch mächtigerer Bosse. Während Sie vorankommen, werden Ihre Gegner stärker, also brauchen Sie sie auch. Sammle Seelenessenzen von besiegten Feinden und verwende sie, um deine Fähigkeiten zu verbessern und hergestellte Seelen zu eliminieren!

– Das Schloss ist voller mächtiger Monster und noch mächtigerer Bosse. Während Sie vorankommen, werden Ihre Gegner stärker, also brauchen Sie sie auch. Sammle Seelenessenzen von besiegten Feinden und verwende sie, um deine Fähigkeiten zu verbessern und hergestellte Seelen zu eliminieren! Sei schlau! – Bosse, die als Crafted Souls bekannt sind, werden eine große Herausforderung darstellen und sie werden nicht leicht zu besiegen sein. Sie müssen eine Strategie entwickeln, wenn Sie sie schlagen wollen. Weiche ihren Angriffen zum richtigen Zeitpunkt aus, um die Schlacht zu kontrollieren.

– Bosse, die als Crafted Souls bekannt sind, werden eine große Herausforderung darstellen und sie werden nicht leicht zu besiegen sein. Sie müssen eine Strategie entwickeln, wenn Sie sie schlagen wollen. Weiche ihren Angriffen zum richtigen Zeitpunkt aus, um die Schlacht zu kontrollieren. Magische Mystery-Tour – Während Ihrer Reise kann es sein, dass Ihnen der Weg versperrt ist. Nutze deine Beherrschung der Elementarmagie, um Rätsel zu lösen und neue Bereiche des Schlosses zum Erkunden freizuschalten. Vielleicht finden Sie sogar versteckte Schätze herumliegen.

– Während Ihrer Reise kann es sein, dass Ihnen der Weg versperrt ist. Nutze deine Beherrschung der Elementarmagie, um Rätsel zu lösen und neue Bereiche des Schlosses zum Erkunden freizuschalten. Vielleicht finden Sie sogar versteckte Schätze herumliegen. Die Wahrheit ist darin – Sammle Gegenstände im Schloss und erfahre mehr über die dunkle und mysteriöse Welt von Nobeta.

Sehen Sie sich unten einen neuen Trailer an. Sehen Sie sich eine neue Reihe von Screenshots in der Galerie an. Besuchen Sie die offizielle Seite hier: Nordamerika / Europa.