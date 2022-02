Challenger Learning Center bringt Ernährungssicherheitsprogramm auf die Erde

Das neueste Projekt im Challenger Learning Center in Kenai ist sehr … irdisch.

Das Zentrum, das vor allem für seine weltraumbezogenen Missionen für Studenten bekannt ist, ist jetzt auf der Empfängerseite von a Gemeinschaftsbeihilfe von der NASA, um Erwachsenen und Studenten in der Gemeinde ein Ernährungssicherheits- und Nachhaltigkeitsprogramm anzubieten.

Marnie Olcott ist CEO des Kenai Centers. Sie sagte, dass sie schon seit einiger Zeit Ernährungssicherheitsprogramme machen, die in die simulierten Weltraummissionen integriert sind.

„Es ist genau dasselbe“, sagte sie. „Derselbe Prozess wird durchlaufen, ob Sie nun herausfinden, was Sie hier auf der Erde tun sollen oder nicht. Tatsächlich müssen wir wissen, was hier auf der Erde in verschiedenen Umgebungen funktioniert, bevor wir es in den Weltraum bringen können.“

Ab diesem Frühjahr wird das Zentrum eine Reihe von Workshops anbieten, die der Gemeinschaft offen stehen und Themen wie Pflanzenauswahl, Hochtunnel, Hydroponik und Kühllagerung behandeln. Bei diesen Workshops wird es sowohl Vorträge als auch praktische Komponenten geben, und es werden auch Gastredner kommen.

Nächstes Jahr, sagte Olcott, werden sie das Programm für Studenten erweitern.

Es ist möglicherweise nicht die Art von Programmierung, die Sie von einem Zentrum erwarten würden, das gegründet wurde, um Programmierung zum Thema Weltraum zu lehren. Aber Olcott sagte, es falle unter den Schirm der Mission des Zentrums.

„Es ist ein realisierbares, sinnvolles und relevantes Wissenschaftsprogramm, an dem wir arbeiten und das wir der Community anbieten können“, sagte Olcott. „Und das ist eines der Dinge, die wir hier bei Challenger immer mit unseren Programmen gemacht haben dass wir danach streben, sie für Menschen relevant zu machen. Und dieses Programm ist genau das.“

Sie sagte, ihre Mitarbeiter hätten mit der Planung begonnen, wie die Workshops strukturiert werden sollen. Und sie sagte, dass sie versuchen, die Einheimischen in die Planungsbemühungen einzubeziehen.

Sie fragt diejenigen, die vielleicht Fachwissen haben, mit denen sie es teilen möchten in Kontakt kommen mit dem Zentrum.