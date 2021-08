CBS News verspottete einen Bericht, in dem behauptet wurde, der Klimawandel habe zur Stärkung der Taliban beigetragen.

CBS-Nachrichten zog am Freitag die Augenbrauen hoch für einen Bericht, in dem behauptet wurde, der Klimawandel habe dazu beigetragen, die Taliban, die jetzt übernommen hat Afghanistan und gefangen Tausende von Amerikanern hinter den feindlichen Linien.

In dem Bericht mit dem Titel “Wie der Klimawandel die Taliban stärkte” stellte die Klima- und Energiereporterin von CBS News, Cara Korte, fest, dass “das ländliche Afghanistan” “vom Klimawandel erschüttert wurde”. von Überschwemmungen und Dürren, die ihre Ernten zerstörten und sie hungrig machten.

Der Bericht stellt auch fest, dass Schnee und Gletscher in den nördlichen Bergen „schneller und früher als je zuvor geschmolzen sind“, was zu Überschwemmungen und Dürren im Winter führte, während „starke Niederschläge“ im Süden und Westen „von 10 auf 25 % zugenommen haben“ “. in den letzten 30 Jahren.”

JOURNALISTEN GEGEN BIDENS KOMMENTARE ZUM AFGHAN-AUSZUG: „REALITÄT UND RHETORIK SIND KILOMETER ENTFERNT“

Kamal Alam, ein nicht ansässiger leitender Forscher am Südasienzentrum des Atlantic Council, sagte gegenüber CBS News, dass die Taliban afghanische Bauern ausbeuten, die von der Terrorgruppe rekrutiert werden, wo sie mehr Geld verdienen können, als sie könnten Landwirte.

Kritiker spotteten über den Bericht in den sozialen Medien, und viele schlugen vor, dass es sich um eine perfekte Geschichte für die konservative satirische Website The Babylon Bee handelt.

“Unglaublich”, antwortete Stephen Miller, Mitwirkender bei The Spectator.

“Ich kann nicht glauben, dass CBS @TheBabylonBee besiegt hat”, schrieb Forbes-Mitarbeiter Patrick Gleason.

“CBS News reißt Babylon Bee jetzt wirklich ab”, twitterte auch der konservative Schriftsteller Harry Khachatrian.