Mit 9 Worten hat Tim Cook gerade das größte Problem mit Facebook erklärt

Technik will nicht gut sein. Es soll nicht schlecht sein, es ist neutral. Und so liegt es in der Hand des Erfinders und des Anwenders, ob es zum Guten oder nicht zum Guten genutzt wird … Das Risiko, es nicht zu tun, bedeutet, dass die Technologie den Anschluss an den Anwender verliert. Und in solchen Fällen kann die Privatsphäre zu einem Kollateralschaden werden. Verschwörungstheorien oder Hassreden beginnen alles andere zu übertönen. Technologie funktioniert nur, wenn die Menschen ihr Vertrauen schenken.