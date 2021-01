‘Wonder Woman 1984’ und ‘SNL’ Alun Kirsten Wiig unterschreiben bei CAA – Deadline

EXKLUSIV: CAA-Oscar-Nominierte und achtmalige Emmy-Nominierte Kristen Wiig.

The Groundlings Alaun, der seine siebenjährige Karriere fortsetzte Saturday Night Live, arbeitete weiterhin mit renommierten Filmemachern wie Darren Aronofsky (Mutter!), Alexander Payne (Downsizing), Richard Linklater (Wo warst du, Bernadette?), Sebastian Silva (Böses Baby), Ridley Scott (Der Marsmensch), und Marielle Heller (Tagebuch eines Mädchens).

Wiig wird der nächste Schauspieler in Warner Bros./DC Fortsetzung Patty Jenkins Wonder Woman 1984 als Barbara Minerva aka Cheetah, Eröffnung am 2. Oktober.

Wiig hat mitproduziert und mitgeschrieben Brautjungfern 2011 mit ihrer langjährigen Freundin und Co-Autorin Annie Mumolo, für die sie 2011 eine Oscar-Nominierung für das beste Original-Drehbuch erhielten.

Das Duo hat sich kürzlich erneut für die Lionsgate-Komödie zusammengetan Barb und Star gehen nach Vista Del Mar, in dem sie zusammen spielen, mitschreiben und produzieren. Der Film, der vor der Pandemie fertig gedreht wurde, konnte während der Quarantäne an der Postproduktion arbeiten. Ein Veröffentlichungstermin wurde für den 16. Juli 2021 festgelegt.

Wiig spielt eine unterstützende Rolle im kommenden Netflix-Film Ein Junge namens Weihnachten, die im Dezember veröffentlicht wird. Sie ist auch eine der Stimmen der Zeichentrickserie Fox Segne die Hirsche. Wiig ist Executive Producer der Serie mit Chris und Phil Lord.

Nächstes Jahr wird Wiig eine Adaption des Oscar-nominierten deutsch-österreichischen Films produzieren Toni Erdmann.

Während ihrer Karriere war Wiig nicht nur Oscar-Nominierte, sondern sammelte auch acht Primetime Emmy-Namen (sechs davon für SNL), zwei Nominierungen für SAG (Schauspielerin in einem Fernsehfilm oder einer Miniserie für IFC) Die Beute vor dem Sterben, und ein Verteilungssatz für Brautjungfern), eine Golden Globe-Nominierung (für die beste Darstellerin in einer Komödie / einem Musical für Brautjungfern) und BAFTA-Nominierung für sie Brautjungfern Originaldrehbuch.

Wiig, zuvor bei UTA, wird weiterhin durch Jackoway Tyerman Wertheimer Austen Mandelbaum Morris & Klein und Relevant ersetzt.