Netflix startet spezielle Website für Neuigkeiten über Verlängerungen, exklusive Interviews und mehr – TechCrunch

Netflix hat ein gestartet neue Website namens „Tudum“, das Verbrauchernachrichten über Verlängerungen, Veröffentlichungstermine und zusätzliche Inhalte mit seinen TV-Shows und Filmen hosten wird. Das Unternehmen vermarktet die Website als „einen Ort, um mehr über Ihre Netflix-Favoriten zu erfahren“. Für ein besser organisiertes Erlebnis können sich Benutzer mit ihrem Netflix-Konto bei der Website anmelden. Laut Netflix befindet sich die Website noch im Anfangsstadium, da geplant wird, sie weiterzuentwickeln und in Zukunft neue Funktionen hinzuzufügen.

Tudum bietet zusätzliche Inhalte und Informationen zu Netflix-Fernsehsendungen und -Filmen. Netflix stellt beispielsweise fest, dass Benutzer tiefer in den Inhalt eindringen und die Website verwenden können, um herauszufinden, wo sie die Besetzung von „The Witcher“ gesehen haben und ob „Maid“ auf einer wahren Geschichte basiert. Die Website enthält exklusive Interviews, Besetzungsaufschlüsselungen, Informationen zu beliebten Inhalten auf der Plattform, einen Abschnitt mit Trendnachrichten, Details zu kommenden Shows, einen Erkundungsbereich und mehr. .

Tudum, das seinen Namen von dem Geräusch hat, das Benutzer hören, wenn sie auf Netflix auf Play drücken, ist auch der Name des globalen virtuellen Fan-Events von Netflix, das im September stattfand. Die Veranstaltung bot exklusive erste Looks und Panels mit Stars aus einigen der beliebtesten Titel von Netflix. Es enthielt Gespräche mit den Machern und Stars einiger der beliebtesten Netflix-Shows, darunter „Stranger Things“, „Emily in Paris“, „The Witcher“, „The Crown“, „Cobra Kai“ und „Bridgerton“.

Der Marketingdirektor des Streaming-Giganten Bozoma Saint John gab den Start der neuen Website in a . bekannt Blogeintrag, was darauf hinweist, dass Netflix „e istIch freue mich darauf, Tudum den Fans zu präsentieren, damit sie tiefer in die Geschichten eintauchen können, die sie lieben, ihre Obsessionen anheizen und neue Gespräche beginnen können. Es ist noch am Anfang und unser heutiger Start ist erst der Anfang.

Die neue Website ist ab sofort weltweit zugänglich, derzeit jedoch nur in englischer Sprache verfügbar. Es ist nicht bekannt, ob Netflix plant, die Website in weiteren Sprachen zu veröffentlichen.