Cal Crutchlow kann Franco Morbidelli in österreichischen Runden ersetzen

Cal Crutchlow könnte nach seiner Sommerpause beim steirischen und österreichischen GP auf dem Red Bull Ring wieder in der MotoGP Weltmeisterschaft dabei sein. Die Anwesenheit von Franco Morbidelli bei diesen beiden Rennen ist ungewiss, und der Yamaha-Testfahrer könnte die Fallback-Lösung für die Petronas Yamaha SRT sein.

Vor dem niederländischen GP erlitt Morbidelli eine Verletzung, die zu einem gebrochenen Knie führte, an dem er operiert wurde. Der Genesungsprozess kann bis zu acht Wochen dauern. Wird diese Frist eingehalten, muss der Italiener die ersten beiden Runden der zweiten Saisonhälfte verpassen.

Laut motosan.es war Crutchlow eine der Optionen für Assen, aber da er die 2019er YZR-M1 pilotieren würde – was nicht die Version ist, die er entwickelt – war die Wahl eine andere: Garrett Gerloff. Es stellt sich heraus, dass der US-Amerikaner am gleichen Wochenende wie die erste Runde in Österreich einen Lauf zur Superbike-Weltmeisterschaft in Tschechien bestreiten wird.

Also weg von der Brücke. Die Seite paddock-gp.com schreibt, dass Crutchlow in diesem Zusammenhang eine Möglichkeit für Petronas Yamaha SRT für den Steiermark und den Österreichischen GP ist. Wenn dies bestätigt wird, wäre dies seine Rückkehr zur Arbeit zum ersten Mal seit dem GP von Portugal im letzten Jahr sowie seine wettbewerbsfähige Rückkehr zu einer Yamaha acht Jahre nach seinem Aufenthalt bei Tech3.