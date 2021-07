Überwiegend weibliche Jury in Cannes “Kann verschiedene Filme wählen”, sagt Maggie Gyllenhaal | Neu

“Eine Mehrheit der Frauen kann verschiedene Filme wählen [to honour]”, sagte Maggie Gyllenhaal, Mitglied der Jury des diesjährigen Cannes-Wettbewerbs, der erst zum zweiten Mal nach 2018 mehrheitlich aus Frauen besteht.

“Wenn Frauen sich wirklich ausdrücken, auch in einer sehr maskulinen Kultur, machen wir Filme anders”, fuhr Gyllenhaal fort, als er auf der Pressekonferenz der Jury am Dienstag, 6. Juli, vor der Premiere am Eröffnungsabend sprach Annette im Wettbewerb.

Die österreichische Regisseurin Jessica Hausner, Jurorin, erzählte die Geschichte von Fahrgästen, die in den 1950er Jahren den Bus der ersten Wiener Busfahrerin verließen, weil sie befürchteten, sie könnte nicht richtig fahren. „Seitdem haben wir einen langen Weg zurückgelegt, aber einige dieser Ängste sind immer noch in unseren Köpfen“, sagte Hausner.

Der französisch-senegalesische Regisseur Mati Diop, dessen atlantisch gewann vor zwei Jahren den Grand Prix im Wettbewerb, sagte, wenn es nicht mehr nötig sei, darauf hinzuweisen, dass ein Film von einer Frau gemacht wird, wird “das Kino zum eigentlichen Thema”.

Jury-Präsident Spike Lee reflektierte den Mangel an sozialem Wandel, den er seither miterlebt hat Tue das Richtige wurde 1989 in Cannes uraufgeführt und thematisiert die jüngsten Vorfälle von Brutalität gegen Schwarze. “Wenn Sie Bruder Eric Garner sehen, König George Floyd ermordet, gelyncht, denke ich an Radio Raheem [a character from Do The Right Thing]. Sie hoffen, dass dreißig Jahre später die Schwarzen aufgehört hätten, wie Tiere gejagt zu werden.