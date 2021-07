Ramon für The King of Fighters 15 . angekündigt

Es ist schön, an einem weiteren Mittwochabend mit einer neuen Ankündigung von King of Fighters 15 zurück zu sein, auf die man sich freuen kann, und die in dieser Woche ist ein Riesenspaß.

SNK gab heute Abend bekannt, dass Ramon der nächste Charakter sein wird, der sich den wachsenden Reihen von KOF15 über einen brandneuen Gameplay-Trailer anschließt.

Ramons hochfliegender Luchador-Kampfstil kommt hier sicherlich voll zur Geltung, und er versucht, Eindruck zu hinterlassen … sowohl bei den Dames als auch im Gesicht seines erderschlagenden Gegners.

Das Biest der Body-Kicks und Drop-Kicks sollte denen, die mit seiner KOF14-Inkarnation vertraut sind, ziemlich bekannt vorkommen, da es mit einem zusätzlichen visuellen Twist alles von diesem Spiel zurückzuhalten scheint.

Sogar alle Supers von Ramon scheinen gleich zu sein, was ein bisschen enttäuschend sein kann, wenn einige seiner Fans hofften, dass ihnen eine neue schicke Version zur Verfügung steht, aber dieses Renngerät wird nie alt werden.

Während Ramon zum ersten Mal zusammen mit Vanessa in Team K in King of Fighters 2000 auftrat, sieht es so aus, als würden wir bald die Rückkehr des mexikanischen Teams aus dem vorherigen Spiel sehen, und das ist eine ziemlich gute Nachricht für Fans von Angel und King of Dinosaurs .

Klicken Sie auf die Bilder für größere Versionen