Britisches Urteil: Luftverschmutzung tötete Mädchen

Die britische Justiz hat ein richtungsweisendes Urteil erlassen: Eine Neunjährige ist nachweislich an den Folgen einer übermäßigen Luftverschmutzung in ihrer Nachbarschaft gestorben. Das Gericht kritisierte das Verhalten der Behörden als “Misserfolg”.

Ein britisches Gericht hat zum ersten Mal einen direkten Zusammenhang zwischen dem Tod einer Person und der Luftverschmutzung in der Umgebung bestätigt. Der hohe Schadstoffgehalt in ihrem Distrikt trug erheblich zum Tod der kleinen Ella Adoo-Kissi-Debrah im Jahr 2013 bei, sagte der Gerichtsmediziner Philip Barlow in seinem Urteil vor dem Southwark Coroner’s Court in London nach zweiwöchigen Anhörungen.

Leitwerte massiv überschritten

Ella war neun Jahre alt, als sie im Februar 2013 an einem schweren Asthmaanfall starb. Das Mädchen lebte nur 30 Meter von einer belebten Hauptstraße in Lewisham im Süden Londons entfernt. Sie war “übermäßiger Luftverschmutzung” ausgesetzt, sagte Barlow vor Gericht. Der dortige Stickstoffdioxidwert lag über den Anforderungen des Landes, der EU und der Weltgesundheitsorganisation.

Barlow stellte fest, dass die Familie nur unzureichend über die hohe Luftverschmutzung informiert war. Er wies ausdrücklich darauf hin, dass es zu diesem Zeitpunkt einen “bekannten Fehler” gab, diese Werte zu reduzieren.

Asthma wurde schlimmer

Das an Asthma leidende Kind musste 27 Mal ins Krankenhaus eingeliefert werden. Als Sechsjährige wurde Ella drei Tage lang in ein künstliches Koma gebracht, um ihren Zustand zu stabilisieren. 2012 wurde sie endgültig für behindert erklärt und ihre Mutter musste sie viel auf dem Rücken tragen. Sie starb im folgenden Jahr.

Der Experte Stephen Holgate wies bei der Anhörung auf eine “auffällige Entsprechung” der Zeiten hin, in denen Stickstoffdioxid und Feinstaubpartikel in der Luft maximale Werte erreichten und Ella ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Aufgrund der schlechten Luftqualität in ihrer Nachbarschaft führte sie ein Leben “auf dem neuesten Stand”, jede kleinste Veränderung “könnte dramatische Folgen haben”. Der Ermittler Barlow kam zu dem gleichen Schluss.

Widerstrebende Maßnahmen der Behörden

Ellas Familienanwälte hatten die Behörden von Lewisham beschuldigt, Maßnahmen gegen die zunehmende Luftverschmutzung ergriffen zu haben. Nach der Messung der schlechten Luftqualität dauerte es drei Jahre, bis der Bezirksrat einen Aktionsplan ausarbeitete, und dann weitere vier Jahre, bis er offiziell verabschiedet wurde.

Ellas Mutter sagte während der Anhörungen, sie hoffe, das Urteil würde “das Leben der Kinder in Zukunft verbessern”. Nach Angaben des Londoner Stadtrats werden die von der WHO empfohlenen Grenzwerte für die Luftverschmutzung in fast dem gesamten Stadtgebiet überschritten.

Mit Informationen von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

Der Deutschlandfunk berichtete am 16. Dezember 2020 um 16 Uhr über dieses Thema