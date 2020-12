Brexit: Ursula von der Leyen sieht Fortschritte

Ursula von der Leyen sieht Fortschritte beim Anhalten Brexi-Verhandlungen. “Die nächsten Tage werden entscheidend sein”, sagte der Präsident der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Einer der drei Hauptstreitpunkte wurde weitgehend gelöst. Es geht darum, wie Streitigkeiten in Zukunft beigelegt werden sollen, sofern das geplante Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und die Europäische Union entsteht.