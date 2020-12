Brexit: Das britische Unterhaus stellt Klauseln im umstrittenen Binnenmarktrecht wieder her

Das britische Unterhaus hat die umstrittenen Passagen des vorgeschlagenen Binnenmarktgesetzes wiederhergestellt. So wie die “ Wächter «Berichten zufolge stimmten die Abgeordneten ab Unterhaus gegen Änderungen, die das Oberhaus des Parlaments zuvor an der Gesetzesvorlage vorgenommen hatte.

Die britische Regierung hatte zugegeben, dass dies ein Verstoß gegen das Völkerrecht war, verteidigte aber gleichzeitig das Gesetz als “rechtliches Sicherheitsnetz”. Das House of Lords entfernte daraufhin die umstrittenen Klauseln. Jetzt wurden sie vom House of Commons wieder eingesetzt.

Dass die Tories des Premierministers Boris Johnson Die Wiedereinsetzung der Gesetzestexte wurde als wahrscheinlich angesehen, sie halten eine klare Mehrheit im Unterhaus. Dennoch wurde der Fortschritt auch aus den eigenen Reihen heraus kritisiert. Der ehemalige Premierminister Theresa May sagte zum Beispiel, dass das Gesetz “dem Ruf Großbritanniens unermesslichen Schaden zufügen würde”.

Im Kampf mit der EU um ein Brexit-Abkommen zum Jahreswechsel hatte die Regierung von Johnson kürzlich angekündigt, dass sie im Streit um das Binnenmarktrecht nachgeben und die Passagen entfernen oder entschärfen werde.

Voraussetzung dafür ist jedoch eine Vereinbarung im Gemischten Ausschuss, die für die Umsetzung der nordirischen Bestimmungen des Widerrufsvertrags zuständig ist, so die Regierung. “Die Gespräche dauern an und endgültige Entscheidungen werden in den kommenden Tagen erwartet”, hieß es.