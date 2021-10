Brasilianer Bolsonaro wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem IStGH angeklagt wegen Rekord in Amazonien

Die österreichische Nonprofit-Organisation AllRise hat am Dienstag beim niederländischen Stadtgericht Den Haag eine historische Klage eingereicht. Er argumentiert, dass die Aktionen von Bolsonaro und seiner Regierung ein “weit verbreiteter Angriff auf den Amazonas, seine Angehörigen und seine Verteidiger sind, der nicht nur zu Verfolgung, Mord und unmenschlichem Leid in der Region führt, sondern auch gegen die Weltbevölkerung”, sagte die Gruppe in einer Stellungnahme.

Das 286-seitige Dossier wies darauf hin, dass es Gründe für “eine dringende und gründliche Untersuchung und Strafverfolgung durch den IStGH” gebe.

Er zitiert “den weit verbreiteten Angriff auf den brasilianischen legalen Amazonas und seine Angehörigen und Umweltschützer, der gegen Artikel 7 und Artikel 25 (3) (c) des Römischen Statuts verstößt”.

„Dieser Angriff und die zahlreichen Verbrechen, die unter seiner Schirmherrschaft stattgefunden haben – darunter Mord … Verfolgung … und andere unmenschliche Handlungen ähnlicher Art … – erfordern einen dringenden und gründlichen IStGH Ermittlungen und Strafverfolgung “, las die Akte.