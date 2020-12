Boxen: Anthony Joshua gewinnt gegen Kubrat Pulew und verteidigt seinen Meisterschaftsgürtel

Boxweltmeister Anthony Joshua verteidigte erfolgreich seinen Schwergewichts-Titel gegen Herausforderer Kubrat Pulew. Der Brite gewann in London Die Weltmeisterschaft kämpfte gegen den Bulgaren durch Ko in der neunten Runde und feierte den 24. Sieg im 25. Profikampf.

Pulew ging in der dritten Runde unter

Der Kampf vor etwa 1000 Zuschauern begann mit einem Abtasten in der ersten Runde. In der Pause sagte Joshuas Trainer seinem Schützling, er müsse seine Stöße besser einstellen. Das gelang in der zweiten Runde, Joshua landete mehr Treffer und sogar eine Schlagkombination gegen Pulew.