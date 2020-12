WhatsApp erzwingt einen neuen Dienst – diejenigen, die nicht einverstanden sind, werden rausgeschmissen

Deutschlands beliebtester Nachrichtendienst WhatsApp stellt Ende des Jahres einige neue Funktionen vor. Aber es gibt einen Haken für den Benutzer.

Kassel – Nach Weihnachten ist da von WhatsApp ein weiteres Geschenk in Form eines Aktualisierung. Aber nicht jeder Benutzer sollte dies mögen. Während einige Änderungen für Benutzer hilfreich sind, kann ein neuer Dienst viele Benutzer abschrecken. Aber die guten Nachrichten zuerst.

Hat in der Vergangenheit WhatsApp Mehrere neue Funktionen * eingeführt – auch in den letzten Tagen: Mit dem aktuellen Update mehrere neue Hintergrundbilder für die Chats verfügbar gemacht. Herzen für die Schwester, das Haustier für den Vater – Hintergrundbilder können auch mit Ihren eigenen Fotos angepasst werden Messenger-App kann in einzelnen Chats variabel angepasst werden.

WhatsApp Entwickler WhatsApp Inc./Facebook Inc. Erscheinungsjahr 2009 Kategorie Instant Messaging deutschsprachig

Ähnlich wie beim Konkurrenten Snap Chat verfügbar um WhatsApp vor kurzem die Gelegenheit für abläuft Nachrichten. Dies sind Benachrichtigungen, die sich im Fall von WhatsApp nach sieben Tagen ändern automatisch aus dem Gespräch klar.

WhatsApp-Update für Weihnachten: Messenger möchte in Zukunft mit Benutzern in Kontakt treten

Darüber hinaus a Funktion eingeführt, was es Benutzern erleichtert, mehrere Chats und Bilder auf einmal zu haben klar kann, mehr noch Lagerraum gewinnen. Das Unternehmen kündigte beide auf der Internetplattform an Twitter. Aber auch die Möglichkeit eines Plaudern nicht nur vorübergehend, sondern immer stumm zu Schalterist Neu.

Aber das war noch nicht alles: Er plant für die Zukunft Kurierdienst WhatsApp sogar Nachrichten an seine Benutzer zu verwenden in Kontakt mit ihnen stehen. So will WhatsApp seine Reichweite vergrößern. Das Unternehmen hatte zuvor seinen Hauptsitz in Dublin, Irland Innovationen über seinen Blog die Videoplattform Youtube oder in sozialen Netzwerken wie Twitter angekündigt, wollen die Iren nun neue Wege beschreiten. Weil oft gehen Änderungen und neu Funktionen zum Benutzer Über.

WhatsApp wird im Dezember 2020 einen neuen Dienst einführen: Wenn Sie nicht einverstanden sind, können Sie den Messenger in Zukunft nicht mehr verwenden. (Symbolbild) © Fabian Sommer / dpa

Update: WhatsApp-Nachrichten von Messenger erreichen jeden Benutzer

Das sollte sich jetzt ändern, wie merkur.de berichtet und plant WhatsApp eine brutale Veränderung *: Damit sollte Innovationen im WhatsApp in Zukunft direkt in der App an die Benutzer kommuniziert, so der Plan. Es sollte in der sein Nachrichten App in der Zukunft einen Bereich geben, in dem Änderungen dem Benutzer angezeigt werden, auch vermutet WABetaInfo.

Mit diesem Zusatzstoff WhatsApp soll verhindern, dass Technologie-Laien von Innovationen in den Medien erfahren. IT-Experten halten diese Innovation für sehr nützlich Informationsleck schließen.

Es gibt immer noch einen Haken. Damit WhatsApp indirekt Kontakt zu seiner Benutzer stehen können, müssen sie aktiv auf das Neue reagieren Nutzungsbedingungen in dem App zustimmen. Das dient der Information WABetaInfo aber nur bis zu 08.02.2021 möglich. Wer der Neue Bedingungen bis Verfallsdatum stimmt nicht zu, sollte die Kurierdienst Kann WhatsApp in Zukunft nicht mehr verwenden.

Ab heute kann WhatsApp In-App-Ankündigungen an seine Benutzer senden.

Wer weiß, was sie ankündigen werden! 😁 Hinweis: Ich meine keine Werbung, sondern wahrscheinlich Ankündigungen zu Funktionen, Änderungen, Nachrichten, Informationen und Ähnlichem. – WABetaInfo (@WABetaInfo) 2. Dezember 2020

Gewalttätiger Schritt mit dem Messenger-Dienst: Benutzer müssen dem WhatsApp-Update zustimmen

Ein drastischer Schritt, den das Unternehmen mit Hauptsitz in Irland unternimmt. Bisher waren sie richtig Benutzer das Nutzungsbedingungen einmal nach dem Herunterladen und Einrichten der App zu und gab damit alles Folgende Innovationen passiv ist es okay, wenn man es weiter benutzt.

Aber diesmal ist alles anders: Die Änderung zu mehr Transparenz und zugänglichere Informationen sind so großartig, dass es eine gibt aktive Zustimmung die WhatsAppBenutzer Anforderung. Mit dem Nachteil, dass Benutzer, die nicht rechtzeitig handeln, den Zugriff auf die App verlieren können.

WhatsApp verfügt jetzt über eine neue Funktion, mit der Nachrichten nach sieben Tagen gelöscht werden. Hier erfahren Sie, was Benutzer wissen müssen. Die EU will das Verschlüsselung in Messaging-Diensten wie WhatsApp und umgehen Sie das Signal durch eine Hintertür. Befürworter der Privatsphäre sind alarmiert. (tli) * hna.de und merkur.de sind Teil des landesweiten Redaktionsnetzwerks Ippen-Digital.

