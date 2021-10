Bosnischer Mann baut rotierendes Haus für seine Frau, um eine andere Sichtweise zu haben

SRBAC, Bosnien, 9. Oktober (Reuters) – Um seiner Frau, die eine vielfältigere Aussicht von ihrem Familienhaus aus wünschte, zu gefallen, baute ein bosnischer Autodidakt ein rotierendes Haus, mit dem er augenblicklich eine aufgehende Sonne beobachten konnte und Passanten- durch im nächsten.

“Ich habe seine Beschwerden und die häufige Renovierung unseres Einfamilienhauses satt und sagte, ich werde dir ein rotierendes Haus bauen, damit du es nach Belieben führen kannst”, sagte Vojin Kusic gegenüber Reuters vor ihrem neuen Zuhause, das die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zieht.

In einer fruchtbaren nordbosnischen Ebene in der Nähe der Stadt Srbac gelegen, dreht sich das Haus um eine von Kusic entworfene 7-Meter-Achse, mit Blick auf Maisfelder und Ackerland, die sich in gewünschter Geschwindigkeit in Wälder und Flüsse verwandeln.

„Das Haus kann bei der langsamsten Geschwindigkeit 24 Stunden lang eine volle Umdrehung machen, während es bei der schnellsten Umdrehung in 22 Sekunden eine volle Umdrehung machen kann“, sagte Kusic.

Seine Frau wollte sich zu dem neuen Haus nicht äußern.

Kusic sagte, er sei von den serbisch-amerikanischen Erfindern Nikola Tesla und Mihajlo Pupin inspiriert worden, und dass er aus einer armen Familie ohne Möglichkeit einer guten Ausbildung stammt, habe ihn gezwungen, nach Wegen zu suchen, Dinge selbst herzustellen.

“Es ist keine Innovation, es braucht nur Willenskraft und Wissen, und ich hatte genug Zeit und Wissen”, sagte er und fügte hinzu, dass er das Haus komplett selbst gebaut habe.

Das Projekt dauerte sechs Jahre, mit Ausnahme der Entlassung zu einem Krankenhausaufenthalt wegen einer Herzerkrankung. Das Haus sei widerstandsfähiger gegen Erdbebenschäden als stationäre Häuser, sagte er.

“Ich habe die Ärzte gebeten, zu versuchen, (mein Leben) um mindestens ein Jahr zu verlängern, weil ich dieses Projekt im Sinn habe und … niemand wird wissen, wie es umzusetzen ist.”

