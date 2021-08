Boeing bricht den Start der Starliner-Crew-Kapsel zur Raumstation ab

Der Start von Boeings Starliner-Crew-Kapsel bei einem unbemannten Testflug zur Internationalen Raumstation ISS wurde am Dienstag wegen Problemen mit den Ventilen des Antriebssystems der Kapsel aufgeräumt. Die Missionsleiter haben sich die Option vorbehalten, am Mittwoch um 12:57 Uhr ET einen weiteren Versuch zu unternehmen, sofern das Wetter es zulässt, wenn das Problem rechtzeitig gelöst werden kann.

Der Gipfelstart einer Atlas 5-Rakete der United Launch Alliance war ursprünglich für letzten Freitag geplant, aber die NASA ordnete eine Verzögerung an, während Ingenieure auf der russischen Raumstation Probleme gelöst mit einem neu eingetroffenen Labormodul. Am Wochenende wurde der Starliner-Start auf Dienstag zurückgesetzt.

Prognostiker, die das typisch stürmische Wetter am Nachmittag in Florida beobachteten, sagten eine 60%ige Chance auf akzeptable Bedingungen voraus und senkten die Chancen dann auf 50-50. Das Team tankte weiter, aber gegen 10.30 Uhr gab Boeing bekannt, dass der Start abgesagt wurde. Hochtöner, “Wir bestätigen, dass der heutige Start des #Starliner Orbital Flight Test-2 abgesagt wird. Weitere Details in Kürze.”

Der Starliner-Flug markiert einen Meilenstein für Boeing und die NASA, da die Agentur vom Trampen an Bord der russischen Sojus-Raumsonde zur Indienststellung kommerzieller Besatzungsschiffe von Boeing und SpaceX übergeht.

SpaceX hat im Rahmen eines 2,6-Milliarden-Dollar-Vertrags mit der NASA sein Raumschiff Crew Dragon in einem erfolgreichen unbemannten Testflug im Jahr 2019 und einem pilotierten Testflug im letzten Jahr gestartet. Seitdem hat der kalifornische Raketenbauer zwei operative Flüge zur Raumstation gestartet und zwei langlebige Besatzungen zum Außenposten befördert.

Boeing hat am 20. Dezember 2019 mit einem Vertrag über 4,2 Milliarden US-Dollar seinen Starliner in einem unbemannten Testflug gestartet, aber Andockpläne mit der Raumstation wurden gemacht. entgleist durch Softwareprobleme. Wirtschaftsführer zählen auf den zweiten Testflug in dieser Woche, um endlich den Weg für pilotierte Missionen zu ebnen.

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen sind Boeing und die NASA möglicherweise bereit, bis Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres drei Astronauten an Bord einer anderen Starliner-Kapsel zu starten.