Blitzeinschlag in Startrampe Artemis 1 2 Tage vor dem Start (Video)

Deshalb haben Startrampen Blitztürme.

Ein Blitz knisterte heute (27. August) über der Startrampe 39B im Kennedy Space Center der NASA in Florida, wo der mit Spannung erwartete Start der Agentur stattfinden wird Artemis 1 Mondmission am Montagmorgen (29. August).

Bolzen näherten sich Stapel Artemis 1 – eins Weltraumstartsystem (SLS)-Megarakete mit einer Orion-Crew-Kapsel – mit drei Pad 39B-Lichttürmen.

Verwandt: Mondmission Artemis 1 der NASA: Live-Updates

Nach: Die Mondmission Artemis 1 der NASA in Bildern erklärt

Blitzeinschläge neben dem Launch Complex 39B im Kennedy Space Center vor wenigen Augenblicken, als die Space Launch System-Rakete der NASA und Artemis I auf den Start am Montag während eines zweistündigen Fensters warten, das um 8:33 Uhr EDT geöffnet ist. pic.twitter.com/UsfBX1Q2u827. August 2022 Mehr sehen

Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung; Die Türme erfüllten ihre Aufgabe und hielten gefährliche Angriffe von wertvoller Raumfahrtausrüstung fern. Einer der drei Türme von 39B war ähnlich Anfang April getroffen während eines Artemis 1-Versorgungstests zum Beispiel, und die SLS und Orion kamen unversehrt davon.

In einem Aktualisierung des Blogbeitrags (öffnet in einem neuen Tab) Heute Abend sagten NASA-Beamte, dass die heutigen drei Streiks wahrscheinlich „von geringer Stärke“ seien. Dennoch untersucht die Agentur, ob sie möglicherweise den Artemis 1-Stack oder Pad 39B beeinflusst haben.

„Ein Wetterteam hat mit einer Bewertung begonnen, die das Sammeln von Spannungs- und Stromdaten sowie Bilder umfasst“, schrieben NASA-Beamte in dem Update. „Die Daten werden mit einem Team von Experten für elektromagnetische Umgebungen geteilt, die feststellen, ob Einschränkungen für Fahrzeuge oder Bodensysteme verletzt wurden. Die Ingenieure werden heute Abend einen Feldbesuch durchführen und bei Bedarf zusätzliche Bewertungen mit Subsystemexperten durchführen.“

Artemis 1 ist die erste Mission der NASA Artemis Monderkundungsprogramm sowie der Erstflug der SLS. Die mächtige Rakete wird Orion auf eine unbemannte Mission in die Mondumlaufbahn bringen, die vom Start bis zur Landung sechs Wochen dauern wird. Das Hauptziel besteht darin, zu demonstrieren, dass die beiden Fahrzeuge bereit sind, Astronauten zu starten der Mond und andere Weltraumziele.

Das Wetter an der Space Coast ist heute nicht so toll, wie die Blitze zeigen. Aber es wird erwartet, dass es bis zum Starttag deutlich aufklart; Meteorologen mit den Vereinigten Staaten Raumkraft sagen, es besteht eine 70-prozentige Chance, dass Mutter Natur am Montagmorgen kooperiert.

Wenn jedoch Wetter- oder technische Probleme diesen Startversuch zunichte machen, hat die NASA im aktuellen Startfenster zwei Backup-Möglichkeiten zum Feuern – am 2. September und am 5. September.

Anmerkung des Herausgebers: Diese Geschichte wurde am 27. August um 18:45 Uhr EDT aktualisiert, um Informationen aus dem NASA-Blog-Update aufzunehmen.