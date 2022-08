RTL Today – Aufgrund von Hitze und Trockenheit: Moselwinzer erwarten dieses Jahr und darüber hinaus eine qualitativ hochwertige Ernte

Aufgrund der hohen Temperaturen und der langen Trockenheit reiften die Trauben in diesem Jahr besonders früh. Die Ernte begann daher früher denn je.

In der vergangenen Woche hat bei mehreren privaten Winzern im Moselland eine frühe Erntezeit begonnen. Darunter auch die Domaine Sunnen-Hoffmann in Remerschen, die mit der Ernte ihrer Crémants begonnen hat. Marie Kox, zukünftige Geschäftsführerin von Sunnen-Hoffman, erklärt, dass die Trauben aufgrund der hohen Temperaturen und der Trockenheit relativ klein sind. Das bedeutet, dass sie weniger saftig, aber viel gesünder sind, was auf eine gute Qualität hinweist. Weil sie so klein sind, steigt die Zuckerkonzentration viel schneller an. Damit haben sie bereits einen Punkt erreicht, an dem sie für die Crémant-Produktion reif sind.

Crémant-Trauben sind bereits erntereif, da sie etwas Säure in der Frucht brauchen. Um zu wissen, wann einzelne Trauben erntereif sind, werden immer Zucker- und Säuregehaltsanalysen durchgeführt. Auch die Farbe der Frucht sagt viel aus.

Darüber hinaus arbeitet der Keller mit manueller Lese, da dies eine viel sorgfältigere Auswahl ermöglicht. Ist eine faule Traube dazwischen, kann diese schnell aussortiert werden, was mit Maschinen unmöglich wäre. Und ein Bonus der Ernte per Hand ist, dass es immer eine gute Atmosphäre zwischen den Pflückern gibt.

Mehrere Erntehelfer haben sich dieses Jahr der Farm angeschlossen. Unter ihnen sind Studenten, Rentner, Grenzgänger, aber auch Flüchtlinge aus der Ukraine.

Die Trauben, die für die Herstellung des Vin Cru 2022 bestimmt sind, werden etwas länger belassen, um noch süßer zu werden. Die Menge an Wein und Crémant, die diese Ernte bringen wird, ist schwer vorherzusagen, sagt Marie Kox.