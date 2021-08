Psychonauts 2 Lobotos Labyrinth Collectibles Guide: Alles, was Sie im ersten Level finden müssen

Wie das Original ist Psychonauts 2 voller Sammelobjekte, die an vielen Orten versteckt sind, sowohl in der realen Welt als auch in den Köpfen seiner Charaktere. Wenn du sie alle entdeckst, kannst du Raz schneller aufsteigen, neue Kräfte erlangen und mehr über jeden der Menschen erfahren, deren Gedanken du erforschst. Aber alles zu finden, was in den Tiefen der Psyche lauert, kann schwierig sein.

Wir haben jeden Lappen und jede Synapse in Psychonauts 2 durchkämmt, um alles zu finden, was im Spiel versteckt ist, mit dem Ziel, es ein wenig einfacher zu machen, alles zu finden. Der folgende Leitfaden führt Sie durch das erste Level des Spiels, Lobotos Labyrinth, um Ihnen zu helfen, alles aufzudecken, was in Dr. Lobotos Geist verborgen ist.

Bleiben Sie dran für weitere Psychonauts 2-Cover und -Leitfäden und vergessen Sie nicht, unseren Psychonauts 2-Test zu lesen.

Loboto Labyrinth Sammlerstücke

Weisheiten: 2

2 Speichersafes : 2

: 2 Emotionales Gepäck : Hutschachtel, Dampfkiste, Koffer, Handtasche

: Hutschachtel, Dampfkiste, Koffer, Handtasche Figurationen: 80

Ein Großteil von Lobotos Labyrinth ist ein Tutorial für den Rest von Psychonauts 2, bei dem Ihre Kräfte im Laufe des Levels langsam freigeschaltet werden. Diese Befugnisse ermöglichen Ihnen dann normalerweise, auf Sammelobjekte in der Nähe zuzugreifen. Seien Sie sich also bewusst, dass Sie möglicherweise etwas zurückgehen müssen, um alles zu bekommen, was Sie brauchen. Wir markieren jedes Sammlerstück so, wie es während des Levels erscheint, aber einige erfordern, dass Sie später auf die Bühne zurückkehren.

Erinnerungstruhe: Suchen Sie nach dem ersten Sammlerstück links neben dem ersten Loboto-Porträt, das Sie finden, gerade wenn Sie die Zentrale betreten, nachdem Sie ihm gefolgt sind.

Reisetasche Emotionales Gepäck: In diesem Raum können Sie die blaue Sporttasche auf einem kleinen Tisch rechts neben der Zahnarzttür sehen, wo Coach steht. Sie benötigen jedoch ein Etikett, um die Tasche zu öffnen – suchen Sie nach dem Sporttaschenanhänger in der Nähe der Büros weiter rechts mit Blick auf die Zahnarzttür.

Hutbox Emotionaler Gepäckanhänger: Sie betreten dann den Konferenzraum mit einem langen, gewundenen Tisch in der Mitte. Die Hutschachtel-Etikett ist neben. Du findest die Hatbox später im Level.

Emotionaler Gepäckkoffer: Wenn Sie den Konferenzraum zum ersten Mal betreten, können Sie darauf nicht zugreifen, aber Sie werden es wahrscheinlich hören. Es ist hinter dem Poster an der linken Wand versteckt. Du brauchst Pyrokinese, um das Poster zu verbrennen, aber du bekommst es erst später im Level. Die Kofferetikett befindet sich auch zu einem späteren Zeitpunkt, sodass Sie das Level erneut spielen müssen, um dieses freizuschalten.

Emotionaler Kofferanhänger für den Dampferkoffer: Vorne befindet sich der Bereich Dental Void, in dem Sie zwischen Zahnspiegeln springen müssen, die als Plattformen dienen. Die Dampfbox-Etikett befindet sich auf der abgelegenen Plattform, die Sie nicht erreichen können, hinter dem Waschbecken, wo Sie den Bereich verlassen. Sie benötigen die PSI-Power von Mental Connection, um darauf zuzugreifen, was bedeutet, dass Sie später zu dieser Ebene zurückkehren müssen.

Weisheitszahn: Weiter betreten Sie einen Raum zum Thema Mülleimer. Suchen Sie nach einem Zahnreißverschluss, der das Nugget der Weisheit verbirgt – verwenden Sie Telekinese, um den Reißverschluss zu öffnen.

Emotionale Gepäck-Hutbox: Fahren Sie fort, bis Sie ein Poster an die Wand brennen, um einen Weg aufzudecken, dem Sie folgen müssen. Gehen Sie weiter an den Pfützen vorbei (uh, hoffe es ist Wasser), bis Sie fast die letzte erreicht haben. Verbrenne Lobotos Portrait an der linken Wand vor dem letzten Pool, um die Hutschachtel hinter ihm zu enthüllen.

Emotionales Gepäck: Bewegen Sie sich vorwärts, bis Sie einen Gang mit einem weiteren wässrigen Kanal erreichen, dieser mit Zähnen gefüllt, die sich eingraben, wenn Sie von einem zum anderen springen. Unten im Flur befindet sich ein Raum, in dem Regale auf beiden Seiten flankieren und in der Mitte ein großes Porträt von Dr. Loboto wartet. Verbrenne es noch nicht – suche zuerst danach Börse oben im Regal links. Sie können es noch nicht öffnen, da die Handtaschenanhänger ist weiter unten auf der Ebene und zwingt Sie, für dieses Mal ein zweites Mal zurückzukehren. Brennen Sie das Porträt, um fortzufahren.

Erinnerungstruhe: Dieser erfordert eine neue Kraft, die Sie beim ersten Mal nicht bekommen: Mental Connection. Suchen Sie im Asylbereich nach dem Gedächtnisgewölbe, nachdem Sie die Wendeltreppe in einem Turm erklommen haben.

Emotionales Steamer Kofferraumgepäck: Dieselbe Plattform, die den Gedächtnistresor im Asylbereich des Levels enthält, enthält auch die Dampftruhe. Sie benötigen Mental Connection, um beides zu erreichen, also machen Sie sich beim ersten Mal keine Sorgen.