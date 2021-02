Biden zieht Trumps Wiedereinsetzung der UN-Sanktionen gegen den Iran zurück

VEREINTE NATIONEN (PA) – Die Regierung von Biden hat am Donnerstag die Wiedereinsetzung der UN-Sanktionen gegen den Iran durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump rückgängig gemacht. Diese Ankündigung könnte Washington dabei helfen, näher an das Atomabkommen von 2015 heranzukommen, das darauf abzielt, das Atomprogramm der Islamischen Republik einzudämmen.

Der amtierende US-Botschafter Richard Mills sandte im Namen von Präsident Joe Biden einen Brief an den UN-Sicherheitsrat, in dem er sagte, dass die USA hiermit drei Briefe von der Trump-Regierung zurückziehen, die in der Ankündigung vom 19. September gipfeln, dass die USA UN-Sanktionen gegen verhängt hätten Teheran.

Mills sagte in dem von The Associated Press erhaltenen Schreiben, dass die Sanktionsmaßnahmen in der Resolution des Rates von 2015 endeten, in der das Atomabkommen mit sechs Großmächten genehmigt wurde, die Trump jedoch im September wieder einführte.

Trump zog die Vereinigten Staaten 2018 aus dem als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannten Abkommen zurück und beschuldigte den Iran schwerer Verstöße.

Biden sagte, die Vereinigten Staaten wollten dem Pakt beitreten, und das Außenministerium sagte am Donnerstag, die Vereinigten Staaten würden eine Einladung der Europäischen Union annehmen, an einem Treffen der Teilnehmer des ursprünglichen Abkommens teilzunehmen – Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland, China und Iran .

Die Entscheidung der Trump-Regierung, sich auf eine Bestimmung in der Resolution des Rates von 2015 zu berufen, die es ermöglicht, Sanktionen “zurückzunehmen”, weil der Iran seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen “erheblich nicht nachgekommen” ist, wurde vom Rest des Sicherheitsrates und der Welt ignoriert .

Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder des Rates der 15 Nationen bezeichnete Trumps Aktion als illegal, da die Vereinigten Staaten nicht länger Mitglied der JCPOA waren.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, die Vereinten Nationen würden es nicht unterstützen, Sanktionen gegen den Iran zu verhängen, wie es die Vereinigten Staaten gefordert haben, bis sie grünes Licht vom Sicherheitsrat erhalten. Er sagte, es gebe “Unsicherheit”, ob der frühere Außenminister Mike Pompeo den “Snapback” -Mechanismus ausgelöst habe oder nicht.