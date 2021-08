Biden steht vor dem Druck der G7, die Abzugsfrist für Afghanistan zu verlängern

Vor den Gesprächen diskutierten US-amerikanische und westliche Beamte den erwarteten Druck anderer Führer auf Biden, Truppen über den 31. August hinaus in Kabul zu halten.

Die Regierung soll jedoch am Dienstag entscheiden, ob sie versuchen wird, die Evakuierungsmission in Afghanistan über den 31. August hinaus zu verlängern, so ein Verteidigungsbeamter, der direkte Kenntnis von den Gesprächen hat.

Das Militär rät dem Weißen Haus, dass die Entscheidung am Dienstag fallen muss, um genügend Zeit zu haben, die derzeit 5.800 Soldaten am Boden sowie deren Ausrüstung und Waffen abzuziehen. Wenn der Präsident zustimmt, plant das Militär “noch ein paar Tage”, um zu versuchen, so viele Menschen wie möglich zu evakuieren, bevor der Abzug der US-Streitkräfte möglicherweise und Ende dieser Woche beginnt. Am Montag überlegte Biden noch, was er tun sollte. Ein Regierungsbeamter sagte gegenüber CNN, Biden könne seine Entscheidung während des Treffens mit den G7-Führern signalisieren.

Mehrere Biden-Berater rieten unter Berufung auf die Sicherheitslage vor Ort von einer Verlängerung ab. Beamte haben die letzten Tage damit verbracht, potenzielle terroristische Bedrohungen zu überwachen, da sie sich bewusst waren, dass die chaotische Situation außerhalb des Flugplatzes ein Ziel für ISIS-K und andere Organisationen geschaffen hat.

Über Nacht hat sich das Evakuierungstempo nach Angaben des Weißen Hauses dramatisch beschleunigt. Ein Beamter sagte am Montagmorgen, dass in den letzten 24 Stunden auf 28 separaten US-Militärflügen rund 10.400 Menschen aus Kabul evakuiert wurden, mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Der Beamte sagte, dass weitere 5.900 Menschen in Koalitionsflugzeugen evakuiert wurden.

Doch trotz der beschleunigten Evakuierungsbemühungen sind die US-Verbündeten immer noch besorgt, dass Chaos oder ein Terroranschlag den Fortschritt erneut bremsen werden. Die Vereinigten Staaten beobachten die Bedrohungen durch den IS vor dem internationalen Flughafen Kabul genau, und am Montag brach eine Schießerei zwischen US-amerikanischen, deutschen und afghanischen Streitkräften aus, die nach Angaben des Operationskommandos der gemeinsamen deutschen Streitkräfte mit unbekannten Angreifern zusammenstieß.

Biden gab bei einem seltenen Auftritt im Weißen Haus am Sonntag an, dass darüber diskutiert werde, ob er länger im Land bleiben solle, sagte jedoch, sein Ziel sei es immer noch, o Truppen bis 31. August haben.

“Wir hoffen, dass wir es nicht verlängern müssen, aber ich denke, es wird Diskussionen über den Stand des Verfahrens geben”, sagte er.

Die Taliban haben jedoch angedeutet, dass sie glauben, dass der 31. Biden sagte am Sonntag, es “bleibt abzuwarten”, ob die USA die Taliban direkt auffordern, bis nächsten Monat im Land zu bleiben.

Das Pentagon sagt, es sei sich der Aussage der Taliban bewusst, dass die Vereinigten Staaten bis zum 31. August alle ihre Truppen abziehen müssen und dass sie weiterhin planen, diese Frist einzuhalten.

“Dies ist die Mission, die uns der uns zugewiesene Oberbefehlshaber gegeben hat, und den versuchen wir auszuführen”, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby während eines Briefings mit Journalisten.

Kirby fügte jedoch hinzu: “Wenn es eine Diskussion über eine Verlängerung dieser Frist geben soll, dann werden wir diese unbedingt zu gegebener Zeit mit dem Oberbefehlshaber führen.”

Die Bemühungen am Dienstag, Biden dazu zu bringen, den Zeitplan zu verlängern, werden voraussichtlich vom britischen Premierminister Boris Johnson geleitet, der unter seiner rotierenden Führung der derzeitige G7-Vorsitzende ist. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sollen Lobbyarbeit leisten. Macron sagte dem US-Präsidenten letzte Woche in einem Telefonat mit Biden, der Westen habe eine “moralische Verantwortung” gegenüber den schutzbedürftigen Afghanen, die ihre Werte teilen.

„Wir können sie nicht im Stich lassen“, sagte Macron laut einer Lesung des Elysee-Aufrufs zu Biden.

Biden besprach auch den Zeitpunkt der Einzelgespräche mit Johnson, Merkel und dem Italiener Mario Draghi, hat sich jedoch nicht fest verpflichtet, nach dem Monatsende in Kabul zu bleiben, sagten Beamte.

Bei einem Treffen der Nato-Außenminister unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Freitag äußerten mehrere europäische Verbündete öffentlich ihren Wunsch, ihre Truppen über den 31. Die Vereinigten Staaten waren unverbindlich.

“Die Vereinigten Staaten haben gesagt, dass der Kalender am 31. August endet”, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen.

Biden sagte am Sonntag voraus, dass er keine festen Zusagen machen kann, wenn seine Kollegen ihn auffordern, die Frist zu verlängern.

“Ich werde ihnen sagen, wir werden sehen, was wir tun können”, sagte er.