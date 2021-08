Rivlin warnt bei seinem Besuch in Österreich vor Gefahren, den steigenden Extremismus zu ignorieren

Präsident Reuven Rivlin besuchte am Mittwoch Österreich auf der zweiten Etappe einer Europatour, wo er vor den Gefahren warnte, den Anstieg des Extremismus zu ignorieren, bevor es zu spät ist.

„Österreich ist eines Morgens nicht mit den Hakenkreuzen des Dritten Reiches aufgewacht. Seit Jahren brauen sich Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zusammen. So werden Schrecken geboren – aus Apathie und Verachtung“, sagte Rivlin bei einer Feierstunde vor einem Denkmal für die Opfer des Holocaust in Wien, an der er mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen teilnahm.

Rivlin ist an eine Europatour, unterwegs mit dem Stabschef der IDF, Generalleutnant. Aviv Kohavi, die darauf abzielte, die Bedrohung durch das iranische Atomprogramm hervorzuheben und die Opposition gegen die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs zu sammeln, mutmaßliche Kriegsverbrechen von israelischen und palästinensischen Terrorgruppen zu untersuchen.

In seiner Rede warnte Rivlin auch vor den Gefahren, sich keiner Aggression aus dem Iran und seinen Stellvertretern zu stellen.

“Die internationale Gemeinschaft muss die Bedrohung durch den Iran anerkennen und eine harte Haltung gegen sein Atomprogramm und seine Unterstützung für Terrororganisationen einnehmen”, sagte Rivlin.

Präsident Reuven Rivlin (rechts), der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Mitte) und der IDF-Führer Aviv Kohavi (Mitte links) inspizieren eine Ehrengarde in Wien, Österreich, 17. März 2021 (Amos Ben Gershom / GPO)

“Hier ist das Eingreifen der internationalen Gemeinschaft erforderlich und nicht im Bereich des Völkerrechts, das aus politischen Gründen zynisch ausgenutzt wird, um den Staat Israel zu schwächen”, fügte er mit Blick auf den IStGH hinzu.

Rivlin dankte auch Österreich dafür, dass es Israel auf der internationalen Bühne für sein Engagement für die Sicherheit Israels zur Seite stand.

Van der Bellen wies auf die engen Beziehungen zwischen Österreich und Israel hin und sagte, es sei “unsere Pflicht, uns entschieden und kompromisslos gegen jedes Wiederaufleben von Unmenschlichkeit, Rassismus und Antisemitismus zu stellen. Unser Ziel heute ist es, jüdisches Leben ohne Einmischung überall zu ermöglichen – in Israel, Europa, Wien oder an jedem anderen Ort. “

Rivlin hielt auch ein Arbeitstreffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurtz ab. Während des Treffens bedankte sich der Präsident für das Engagement Österreichs im Kampf gegen Antisemitismus mit einer neuen nationalen Strategie und für die Unterstützung Israels beim IStGH.

Kohavi informierte auch die österreichischen Staats- und Regierungschefs über die iranische Bedrohung und betonte, wie wichtig es ist, den Iran daran zu hindern, militärische Nuklearkapazitäten zu erwerben.

Die Chefanklägerin des IStGH, Fatou Bensouda, kündigte Anfang dieses Monats an, dass sie eine Untersuchung der Taten Israels und der Palästinenser im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ostjerusalem seit 2014 einleitet. Die Palästinenser haben bereits erklärt, dass sie bei den Haager Ermittlungen kooperieren würden. Gericht basiert. Israel muss noch entscheiden, wie es reagieren wird, aber die Entscheidung, eine Untersuchung einzuleiten, wurde von hochrangigen israelischen Beamten verurteilt.

Die dreitägige Reise findet statt, während der UN-Atomwächter bemüht ist, das Abkommen zwischen den Weltmächten und dem Iran zu retten, das seit dem Rücktritt des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2018 gescheitert ist. Deutschland und Frankreich sind beide Unterzeichner des sogenannten Gemeinsamen Gesamtplans of Action, das im Gegenzug für Beschränkungen seines Nuklearprogramms Erleichterungen bei den Iran-Sanktionen gewährte.

Präsident Reuven Rivlin (Mitte) und der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen (Mitte links), in Wien, Österreich am 17. März 2021 (Amos Ben Gershom / GPO)

Nach ihrem Austritt aus dem Pakt verhängten die Vereinigten Staaten erneut strenge Sanktionen gegen den Iran, der darauf reagierte, indem er sich von seinen eigenen Verpflichtungen aus dem Abkommen zurückzog, einschließlich der Verstärkung der Urananreicherung, einem Schlüsselprozess bei der Herstellung einer Atomwaffe.

US-Präsident Joe Biden und seine Regierung haben wiederholt angekündigt, zum JCPOA zurückzukehren, wenn Teheran zuerst zur Einhaltung der Vorschriften zurückkehrt. Der Iran bestand darauf, dass die Vereinigten Staaten die Sanktionen aufheben, bevor sie zu den Bedingungen des Abkommens zurückkehren, was beide Seiten in eine Sackgasse brachte.

Der Iran hat in den letzten Monaten wiederholt Schritte unternommen, um gegen das Abkommen zu verstoßen und den Druck auf die Vereinigten Staaten zu erhöhen, darunter die Anreicherung von Uran über die Grenzen des Abkommens hinaus und das Verbot von UN-Inspektionen seiner Nuklearanlagen.