Nintendo spürt von Fans erstellte Pokémon-FPS-Videos für PC auf

Für den nächsten Monat hat der Reddit-Benutzer Dragon_GameDev2 an einem kleinen Nebenprojekt gearbeitet und sich ein vorgestellt Pokémon Spiel, das mit Unreal Engine erstellt wurde und das Sie auf einem PC in der Ich-Perspektive gespielt haben.

Da Ihre Gedanken jetzt zu etwas Ähnlichem abschweifen können Pokémon Snap, Dragon_GameDev2 hatte gewalttätigere Pläne für dieses Spiel und zeigte stattdessen Videos, in denen Spieler in ein eingetaucht waren Pokémon-gefüllte Landschaft, ausgestattet mit modernen Schusswaffen und befreit, um so viele Taschenmonster zu jagen (und sich dagegen zu verteidigen), wie sie wollen.

Während es ein wenig schockierend war zu sehen, wie jemand einen ganzen Clip in ein unschuldiges kleines Pokémon wirft, komplett mit Bluteffekten, ist die Grundvoraussetzung von „Pokémon x FPS“ war immer noch aufregend genug für Leute, die bald nachdem Dragon_GameDev2 einige Clips ihres Projekts auf Reddit und YouTube gepostet hatte, sie explodiert.

Und wie wir alle wissen, reagiert Nintendo gerne mit Dank, Bewunderung und Respekt, wenn etwas explodiert, das ein Nintendo-Fan macht. Nur ein Scherz, sie haben die meisten seiner Videos entfernt. Sogar Tweets, die die Clips hervorheben, haben das Filmmaterial entfernt. Einer der einzigen Orte, an denen Sie das Spiel noch in Aktion sehen können, zumindest dort, wo Dragon_GameDev2 es selbst hochgeladen hat, ist auf Reddit:

Es nervt, wie immer, denn im Gegensatz zu vielen anderen großen internationalen Unternehmen scheint Nintendo absolut nicht bereit, wenn nicht sogar in der Lage zu sein, zwischen kommerziellen Projekten, die ihre Urheberrechte verletzen, und von Fans hergestelltem Spielzeug, das kostenlos ist und zum Spaß entwickelt wurde, zu unterscheiden. Dies war zum Beispiel nur der Anfang einer einjährigen Reihe, die Dragon_GameDev2 zu vervollständigen hofft, in der sie jeden Monat ein neues Spiel entwickeln.

Und nur damit wir das aufzeichnen können, falls Sie nie bemerkt haben, dass die Rechtsteams härter arbeiten, als nur zu überprüfen Kotaku Einmal in der Woche haben wir nichts über dieses Projekt gepostet, wir haben es nicht einmal am Rande erwähnt, und dennoch haben die Anwälte von Nintendo es gefunden. Der Punkt ist nicht, dass die Leute dieses Zeug geheim halten sollten, der Punkt ist, dass Nintendo sich entspannen muss!

Bild : Nintendo

An diesem Punkt ist es fast ein Mem, so vorhersehbar und tragisch ist der Prozess geworden. Die Welt erfährt von einem coolen Fanspiel, das jemand (oder ein Team) gemacht hat, die Welt bereitet sich darauf vor, es zu genießen, Nintendos Anwälte greifen ein, sie lassen es abschalten, und am Ende genießen wir es doch nicht.