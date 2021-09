Sieh dir an, wie PlayerUnknown Prologue beschreibt, ein eigenes Post-PUBG-Projekt

Die Schlachtfelder von PlayerUnknown, häufiger genannt PUBG (Woher Spiel für den Frieden in China) ist bereits vier Jahre nach seiner Veröffentlichung eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Spiele aller Zeiten. Sein Direktor Brendan Greene, ein ehemaliger DJ und Webdesigner aus IrlandIhr wird zugeschrieben, dass sie das gesamte Battle Royale-Genre ins Leben gerufen hat und direkt inspiriert hat, was Sie jetzt nennen Vierzehn Tage, CoD: Kriegsgebiet, Apex-Legenden und mehr.

Aber letzte Woche gab er bekannt, dass er das koreanische Unternehmen verlassen hat, dessen Arbeit an seiner Battle-Royale-Vision ihn zum Ruhm brachte, um sein eigenes Studio aufzubauen – und am Donnerstagabend enthüllte er, was er tut.

es heißt der Prolog, und es wird eine kostenpflichtige Tech-Demo sein, die entworfen wurde, um die Arten von Spielen zu veranschaulichen, die Greene als nächstes entwickeln möchte: Tausende von Spielern interagieren, erforschen und kreieren “, sagt er.

Greene sagt, sein neues Team habe ein neuronales Netzwerk aufgebaut, das „massive realistische offene Welten zur Laufzeit generieren kann – jedes Mal, wenn du auf Play drückst“, und nennt es einen „Durchbruch“ und dass Prologue „eine einfache Einführung in eine erste Iteration unseres Technologie.

Hier ist seine vollständige Beschreibung des Prologs:

Sie müssen sich Ihren Weg durch eine laufgenerierte Wildnis kämpfen und gefundene Werkzeuge und gesammelte Ressourcen verwenden, um auf einer Reise zu überleben, auf der schlechtes Wetter Ihr ständiger Feind ist. Es wird keinen Führer, keinen Weg geben, dem Sie folgen müssen, nur eine Welt, einen Ort auf der Karte, den Sie erreichen können, und die Werkzeuge, die Sie benötigen, um dorthin zu gelangen.

Es ist noch nicht klar, wann wir mit Prolog rechnen sollen, aber Greene hat ein exklusives Interview gegeben VentureBeatDas ist Dean Takahashi. Es soll am Samstag um 8:45 Uhr live gehen, je nach Veröffentlichung.

Das Unternehmen, das Greene verlassen hat, ist auch an seinem neuen Unternehmen beteiligt, VentureBeat berichtet. Krafton (ehemals PUBG Corp und davor Bluehole Studio) arbeitet auch an seinem nächsten Spiel, ein fantastisches Epos, das derzeit als “Project Windless” bekannt ist es basiert auf koreanischer Folklore.