Bestes Rennen aller Zeiten? Warholm gewinnt Rekordhürdenrennen

TOKYO (dpa) – Als der feurige norwegische Hürdenläufer Karsten Warholm an einem heißen Nachmittag im Olympiastadion das Feld an den Start führte, hatten er und seine sieben Kontrahenten allen Grund zu erwarten, dass „sie Teil von etwas Besonderem sind.

Es stellte sich heraus, dass es mehr war.

Dieses Zusammentreffen der weltbesten 400-Meter-Hürden hat Warholm am Dienstag eine Goldmedaille beschert, einen Weltrekord, ein Meisterwerk und ein Stück Geschichte. Es hätte auch eines der besten Rennen aller Zeiten werden können.

„Ich hätte nie in meiner kühnsten Vorstellung gedacht, dass dies möglich wäre“, sagte Warholm, nachdem er seinen eigenen Weltrekord in 45,94 Sekunden gebrochen hatte.

Bei der Entscheidung, wo das Rennen in den Annalen der olympischen Geschichte steht, gibt es viel zu beachten:

– Der Mann hinter Warholm, Rai Benjamin, lief mehr als eine halbe Sekunde schneller als jeder andere Hürdenläufer in der Geschichte: 46,17. Wenn jemand es gewagt hätte, ihm zu sagen, dass er so schnell laufen und Zweiter werden würde, sagte Benjamin: “Ich würde dich wahrscheinlich verprügeln und dir sagen, dass du mein Zimmer verlassen sollst.”

„Drittens, Alison dos Santos aus Brasilien, beendete das Rennen mit 46,72, was fünf Wochen zuvor ein Weltrekord gewesen wäre.

– Der Siebte im Achterfeld-Peloton, Rasmus Magi aus Estland, war kaum im Rahmen der Fotos, die hinter der Ziellinie geschossen wurden. Aber er war einer von sechs, die einen Welt-, Kontinental- oder Nationalrekord aufstellten.

“Es ist eine Menge zu bewältigen”, sagte Benjamin.

Warholms Sieg vor einem leeren Stadion – eines Tages könnten Tausende damit prahlen, dort zu sein – übertraf seinen einen Monat alten Weltrekord von 0,76 Sekunden.

Zum Vergleich: In Gericht 400 dauerte es 48 Jahre, bis der Rekord um einen vergleichbaren Betrag gefallen war – 0,85 Sekunden zwischen 1968 (Butch Reynolds) und 2016 (Wayde van Niekerk).

Van Niekerks Weltrekord im 400er liegt bei 43,03. Es ist nur 2,91-mal schneller als das, was Warholm mit 10 Leiterhindernissen gemacht hat.

Kaum zu glauben, selbst für die Athleten, die es sich vor ihren Augen entfaltet haben.

„Nach der zweiten Hürde. Ich war wie, s–. Wenn man sie jagt, ist das selbstmörderisch“, sagte Kyron McMaster, Vierter, dessen Zeit von 47,08 die letzten sechs Olympischen Spiele gewonnen hätte.

Juni 2021 lag der 400-Meter-Hürdenrekord bei 46,78. Es wurde 1992 von dem Amerikaner Kevin Young bei den Spielen in Barcelona gegründet.

Am 1. Juli senkte Warholm es auf 46,7, was entweder wie eine freche Erwiderung für Benjamin klang oder ein Zeichen für die Zukunft.

Nur eine Woche zuvor, bei den US Olympic Trials, war Benjamin mit 46,83 der vierte Mann, der 47 knackte .

Dieses Hin und Her bereitete die Bühne für Dienstag und einen Showdown zwischen Rivalen, der dieses Ereignis seit den 1980er Jahren auf einen neuen Höhepunkt brachte. In einem Jahrzehnt der Vorherrschaft hat Edwin Moses 107 Finals in Folge gewonnen, zwei olympische Goldmedaillen gewonnen und die Welt gesenkt viermal aufnehmen.

Eine Sache, die Moses nicht hatte, war ein Rivale, was er Anfang dieser Woche erklärte Hätte ihn vielleicht davon abgehalten, unter die 47,02 zu fallen, die vor Young fast neun Jahre lang der Rekord war.

Warholm und Benjamin sind Rivalen. Während der Präsentationen vor dem Rennen schlugen sich beide wie Boxer auf die Brust, und Warholm schlug sich mehrmals gegenseitig.

Sie gingen zu ihren jeweiligen Bahnen, legten ihre Startblöcke ab, drückten ihre Fersen ein, stellten sich auf und hoben ab.

Niemand würde sie fangen. Insbesondere würde niemand Warholm fangen.

Von Bahn 6 kommend holte er nach drei Hürden die vor ihm startenden Jungs ein und lag zur Halbzeit klar in Führung.

Während er die Distanz zwischen den Barrieren 13 mächtige Schritte auf einmal zurücklegte, versäumte Warholm immer, seinen Schritt zu unterbrechen. Bei der achten Hürde lag Benjamin etwa eine Körperlänge zurück und schien näher zu kommen. Aber auf der Zielgeraden zog Warholm davon. Mit erhobenen Armen beschleunigte er ins Ziel.

Als seine Zeit auf der Anzeigetafel angezeigt wurde, zerriss er sein Trikot. “Reine Emotionen kommen heraus.” Es war eine Szene, die daran erinnerte, als er 2017 mit seinem Sieg bei der Weltmeisterschaft in London mit einer Feier nach dem Rennen mit einem Wikingerhelm mit großen Augen auf der Weltbühne seinen Stempel aufdrückte.

Dieser Moment wurde jedoch im Jahr 2018 festgelegt, als der Katar Abderrahman Samba als zweiter Mann 47 Sekunden überquerte, eine Barriere, die Warholm noch nicht erreichen musste.

„Ich habe beschlossen, dass ich nicht gerne verliere“, sagte Warholm. „Also bin ich zurückgekommen und habe wirklich hart trainiert. “

Samba war auch in diesem Finale. Er wurde Fünfter in 47,12 – eine bessere Saison für ihn, aber er war einer von nur zwei Hürdenläufern, die keinen nationalen Rekord brachen.

Warholm brach nicht nur den Weltrekord, er fiel unter die 46-Sekunden-Marke, an die niemand ernsthaft gedacht hatte.

„Manchmal sagen mir meine Trainer im Training immer wieder, dass es möglich sein könnte“, sagte Warholm. “Aber es war schwer vorstellbar, weil es ein großes Hindernis ist.”

In Laufstegkreisen herrscht eine wirbelnde Debatte darüber, wie viel Anerkennung neue Schuhtechnologien erhalten sollten. Eine Kombination aus Schaumstoff- und Carbonplatten gab den Läufern mehr Sprungkraft und spielte möglicherweise in den plötzlichen Rückgang der Rekorde ein.

„Natürlich wird die Technologie immer da sein“, sagte Warholm. “Aber ich möchte es auch auf einem Niveau halten, auf dem wir die Ergebnisse tatsächlich vergleichen können.”

So oder so muss jemand in diesen Schuhen laufen, und diese Männer sind einige der besten im Umgang mit Steigeisen.

Haben sie das beste Rennen aller Zeiten abgeliefert? Haben sie einen Moment produziert, der sie mit Billy Mills (1964) oder Seb Coe und Steve Ovett (’80) oder Flo Jo (’88) oder Michael Johnson (’96) oder Usain Bolt (wähle einen) Rennen)?

Als der Bauch des Stadions immer noch brummte, als sich die Hürden mit den Medien vermischten, begann sich ein Konsens zu bilden.

„Ich glaube, kein Rennen ist wirklich vergleichbar mit dem, was wir gerade gemacht haben“, sagte Benjamin.

Warholm würde nicht widersprechen.

„Ich habe immer gesagt, dass es kein perfektes Rennen gibt“, sagte Warholm. “Aber das ist das nächste, was ich glaube, dass ich einem perfekten Rennen am nächsten gekommen bin.”

