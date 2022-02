Bei zweiter tödlicher Lawine in Österreich sind zwei Skifahrer ums Leben gekommen

Zwei Skifahrer wurden von einer Lawine in Westösterreich getötet, teilte die Polizei am Samstag mit, Stunden nachdem eine weitere Lawine in derselben Provinz an einem ungewöhnlich gefährlichen Tag in den Alpen nach starkem Schneefall, gefolgt von wärmerem Wetter, fünf Menschen getötet hatte. Rettungsdienste fanden die Leichen der beiden österreichischen Skifahrer, einer 61-jährigen Frau und eines 60-jährigen Mannes, am Samstag um 00:40 Uhr (Freitag 23:40 Uhr GMT), nachdem ihre Angehörigen Alarm geschlagen hatten, als sie nicht mehr erreichbar waren “, sagte die Polizei.

Das Paar war am Freitagnachmittag in der Region Tirol aufgebrochen, und der Mann teilte einem Kontakt um 15:30 Uhr (14:30 Uhr GMT) telefonisch mit, dass sie den 1.868 Meter hohen Breitegg-Gipfel erreicht hatten. Das war ihr letzter Kontakt. „Nachdem sie nicht mehr erreichbar waren, haben Angehörige gegen 21.40 Uhr einen Notruf abgesetzt“, teilte die Polizei mit.

Bei dem früheren Vorfall vom Freitag wurden ein 42-jähriger österreichischer Berg- und Skiführer und vier schwedische Skifahrer, alle Männer in den Vierzigern, getötet, als eine Lawine in der Nähe der Stadt Spiss an der Grenze zur Schweiz sie vollständig begrub. Ein weiteres Mitglied der Gruppe, ein 43-jähriger Schwede, konnte telefonisch um Hilfe bitten und wurde gerettet, teilte die Polizei mit.

