Begrüßen Sie die stehenden gefleckten Stinktiere, “die Akrobaten der Stinktierwelt”

Treffen Sie die gefleckten Stinktiere, “die Akrobaten der Stinktierwelt”. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es mehr dieser Arten gibt, als sie dachten, zeigen neue Forschungsergebnisse.

In jüngerer Zeit wurden vier vereinbart. Aber eine neue Studie, die am Mittwoch in Molecular Phylogenetics and Evolution veröffentlicht wurde, zeigt, dass es sieben Arten von gefleckten Stinktieren gibt.

„Nordamerika ist einer der am besten untersuchten Kontinente in Bezug auf Säugetiere, und Fleischfresser sind eine der am besten untersuchten Gruppen“, sagte Studienautor Adam Ferguson, eine Negaunee-Sammlung. “Jeder denkt, wir wissen alles über die Systematik der Fleischfresser von Säugetieren, daher ist es sehr aufregend, den Stammbaum der Stinktiere neu zeichnen zu können.”

Gefleckte Stinktiere sind die kleineren Cousins ​​​​der gewöhnlichen gestreiften Stinktiere. Diese schwer fassbaren Fleischfresser haben die Größe eines Eichhörnchens und leben in ganz Nordamerika. Und wenn es an der Zeit ist, ein Raubtier zu verscheuchen, machen diese kleinen Kerle einen Kopfstand und strecken die Hinterbeine aus.

"Wenn sie gestresst sind, prallen sie von ihren Vorderbeinen ab, schlagen dann ihre Hinterbeine, schwellen ihre Schwänze an und sie können tatsächlich auf das Raubtier zulaufen, als ob es größer und furchterregender aussehen würde", sagte Ferguson. notiert. Stinktiere steigen normalerweise auf alle Viere, um tödlich zu zielen und ihren übel riechenden Sprühnebel zu kontrollieren. Ihre geringe Größe führt auch nicht dazu, dass diese Kreaturen im Kampf zurückschrecken. Eine 2013 veröffentlichte Studie umfasste u.a Video eines westlichen gefleckten Stinktiers, das einem Berglöwen auf einem Hirschkadaver gegenübersteht. Als Referenz wiegen gefleckte Stinktiere normalerweise weniger als 2 Pfund (0,9 Kilogramm). Es ist nur ein weiteres Beispiel für ihren Wagemut, etwas, das er bei Stinktieren im Allgemeinen bewundert, sagte Ferguson. Während das gestreifte Stinktier seine Präsenz in städtischen Gebieten sowie in seinen natürlichen Lebensräumen bekannt gemacht hat, haben gestreifte Stinktiere nicht die gleichen Streifzüge unternommen und bleiben daher weitgehend außer Sichtweite. Diese „ökologisch kryptischen" Kreaturen leben in dichten Umgebungen und abgelegenen Gebieten und scheinen sich weniger an die Urbanisierung anzupassen als ihre größeren, gestreiften Gegenstücke, sagte Ferguson. Aufgrund ihrer Beweglichkeit sind gefleckte Stinktiere großartige Kletterer, und sie sind viel fleischfressender als andere Stinktiere und ernähren sich von den Eiern von Vögeln, Eidechsen, Schlangen und Nagetieren. Die Great Horned Owls sind ihr Haupträuber. Die Tatsache, dass gefleckte Stinktiere so gut darin sind, sich unauffällig zu halten, macht es schwieriger, sie zu studieren. Seit der Entdeckung des ersten gefleckten Stinktiers im Jahr 1758 haben sich Wissenschaftler gefragt, wie viele Arten es gibt. Im Laufe der Jahre haben die Unterschiede, die zwischen einigen gefleckten Stinktieren beobachtet wurden, Forscher zu der Annahme veranlasst, dass es nur zwei Arten und nicht weniger als 14 gab. Die Feststellung, dass es sieben Arten gibt, bedeutet, die genetischen Daten von gefleckten Stinktieren zu analysieren. Aber zuerst brauchte Ferguson Exemplare zum Studieren. Stinktiere zu fangen ist nicht die einfachste Aufgabe – Ferguson und seine Kollegen haben sechs Reisen nach Mexiko unternommen, um nach gefleckten Stinktieren zu suchen, und nie einen gefangen. Und wenn Sie einen fangen, werden Sie pulverisiert. „Wir nennen es den Geruch des Erfolgs, weil es bedeutet, dass wir eines erreicht haben, was das ultimative Ziel ist“, sagte Ferguson. Ferguson wurde inspiriert, „Gesucht"-Poster zu machen und sie in ganz Zentraltexas an Lebensmittelgeschäfte und Gebiete zu verteilen, in denen Viehzüchter und Fallensteller tätig sind. Die Plakate beschrieben die Notwendigkeit von gefleckten Stinktieren, die gefangen oder auf der Straße getötet worden sein könnten, und zeigten Fotos der Kreaturen. Die Forscher boten an, die Stinktier-Exemplare zu sammeln und in einem dafür vorgesehenen „Stinktier-Gefrierschrank" aufzubewahren. Die Forscher griffen auch auf Exemplare aus Museumssammlungen zurück, darunter gefleckte Stinktiere, die in Mittelamerika und Yucatan gefunden wurden. Letztendlich hatten sie 203 gefleckte Stinktierproben, die sie für die Studie und die DNA-Extraktion verwenden konnten. Genetische Daten zeigten, dass einige der Stinktiere, die einst für dieselbe Art gehalten wurden, tatsächlich ziemlich unterschiedlich waren. “Ich konnte DNA aus Proben aus jahrhundertealten Museen extrahieren, und es war wirklich aufregend zu sehen, mit wem diese Individuen verwandt waren. Es stellte sich heraus, dass eine von ihnen eine derzeit nicht anerkannte endemische Art in Yucatan war”, heißt es in der Studie . Autorin Molly McDonough, Professorin für Biologie an der Chicago State University und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Field Museum, in einer Erklärung. Eine der neuen Arten in der Studie ist das Yucatan-Skunk, das etwa die Größe eines Eichhörnchens hat und nur auf der Halbinsel Yucatan vorkommt. Wissenschaftler beschreiben auch das Plains Spotted Skunk, dessen Population im letzten Jahrhundert zurückgegangen ist und als gefährdete Art vorgeschlagen wurde. „Die Studie wäre ohne die Museumsexemplare, die wir hatten, nicht möglich gewesen“, sagte Ferguson. “Der einzige Grund, warum wir Filmmaterial aus Yucatan erhalten konnten, waren Museumsexemplare, die vor 60 oder 70 Jahren gesammelt wurden.” Das Verständnis der verschiedenen Stinktierarten kann Wissenschaftlern helfen, etwas über etwas Einzigartiges zu erfahren, das für diese Kreaturen einzigartig ist: ihre Fortpflanzungsbiologie. Gefleckte Stinktiere können im Herbst brüten, aber sie gebären erst im Frühjahr. Mit anderen Worten, ihr Fortpflanzungssystem verzögert absichtlich die Einnistung der Eizelle in die Gebärmutter. »Er hängt noch eine Weile herum«, sagte Ferguson. "Wir möchten wissen, warum sich einige Arten verzögert haben und andere nicht, und zu verstehen, wie sich diese verschiedenen Stinktierarten entwickelt haben, kann uns dabei helfen." Stinktiere haben seit ihrem ersten Auftreten im Fossilienbestand vor 25 Millionen Jahren einen langen Weg zurückgelegt, sich als Reaktion auf den durch die Eiszeit verursachten Klimawandel entwickelt und in verschiedene Arten aufgespalten. Wenn Sie mehr über gefleckte Stinktiere erfahren, können Sie auch die Bemühungen zum Schutz dieser Tiere unterstützen. Stinktiere haben ihre eigene Rolle im Ökosystem zu spielen, indem sie Früchte konsumieren und Samen entleeren, die bei der Verbreitung von Pflanzen helfen, sowie Pflanzenschädlinge und Nagetiere angreifen, sagte Ferguson.