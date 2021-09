“Ich habe mein Herz und meine Seele für Juventus gegeben”

Cristiano Ronaldo

In einer der größten Bewegungen im internationalen Fußball, Cristiano Ronaldo kehrt nach Old Trafford zurück.

Freitag, Manchester United Bekanntmachung dass das Team mit Juventus eine Vereinbarung getroffen hat, die die Rückkehr des 36-jährigen Stars in den englischen Kader vorsieht. Ronaldo trat dem italienischen Kader erstmals 2018 im Austausch mit Real Madrid bei.

„Heute verlasse ich einen unglaublichen Verein, den größten Italiens und sicherlich einen der größten in Europa. Ich habe mein Herzblut für Juventus gegeben und werde die Stadt von Turin bis zu meinen letzten Tagen immer lieben“, sagte Ronaldo. auf Instagram.

„Die ‚tifosi bianconeri‘ haben mich immer respektiert und ich habe versucht, diesem Respekt zu danken, indem ich in jedem Spiel, in jeder Saison, in jedem Wettbewerb für sie gekämpft habe. Am Ende des Tages können wir alle zurückblicken und feststellen, dass wir Großartiges geleistet haben Dinge, nicht alles, was wir wollten, aber wir haben trotzdem eine wirklich tolle Geschichte zusammen geschrieben“, fuhr er fort und bedankte sich bei den Fans.

Mit mehreren Emojis, darunter die italienische Flagge, beendete Ronaldo seinen Beitrag mit dem Schreiben: „Ich werde immer einer von Ihnen sein. Sie sind jetzt Teil meiner Geschichte, da ich mich als Teil Ihrer Geschichte fühle. Italien, Juve, Turin, tifosi bianconeri , Du wirst immer in meinem Herzen sein. “

“Manchester United freut sich, bestätigen zu können, dass der Verein mit Juventus eine Vereinbarung über den Transfer von Cristiano Ronaldo getroffen hat, vorbehaltlich einer Vereinbarung über persönliche Bedingungen, Visa und medizinische Behandlung”, sagte die Organisation in einer Mitteilung.

“Cristiano, fünfmaliger Ballon d’Or-Gewinner, hat in seiner Karriere bisher mehr als 30 große Trophäen gewonnen, darunter fünf UEFA Champions League-Titel, vier FIFA Klub-Weltmeisterschaften, sieben Titel Meister von England, Spanien und Italien sowie die Europameisterschaft für sein Heimatland Portugal“, so das Statement abschließend.

In den sozialen Medien teilte Manchester United eine kurze und einfache eine Nachricht Ronaldo ansprechend: “Willkommen zu Hause, @Cristiano.”

Cristiano Ronaldo

Ronaldo spielte zuvor sechs Jahre lang von 2003 bis 2009 bei Manchester United. Dort gewann er drei Meistertitel und eine Champions League.

Der vierfache Vater spielte dann von 2009 bis 2018 neun Jahre lang für Real Madrid. Damals sei Ronaldo für einen damaligen Rekordbetrag beigetreten, fügte die Verkaufsstelle hinzu.

Ebenfalls am Freitag feierte Ronaldos Freundin Georgina Rodríguez die große Neuigkeit und bedankte sich bei Juventus und sagte den italienischen Fans “Danke für die ganze Familie”.