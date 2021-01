Bedingfield kritisiert das Editorial der NY Times zu Bidens Executive Orders

Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield, schlug die New York Times am Donnerstag für ihre aufgerufene Aufforderung an Präsident Biden, die Maßnahmen des Managements zu „erleichtern“.

„Da der NYT-Vorstand Präsident Biden dafür kritisiert, dass er schnell Maßnahmen der Exekutive ergriffen hat, um die ungeheuerlichsten Maßnahmen der Trump-Regierung umzukehren, kann ich mich nur daran erinnern, dass sie die Wähler während der Vorwahlen dazu ermutigt haben, darüber nachzudenken, was ein Präsident durch die Exekutive erreichen könnte. Aktion,” Sagte Bedingfield in einem Tweet.

“Meine Frage ist daher zu wissen, welche Maßnahmen der Präsident ergriffen hat, um die Exekutivbefehle von Donald Trump zu annullieren. Hätten sie gerne gesehen, dass er nicht weitermacht?” Der Leiter der Kommunikation fuhr fort.

„Natürlich setzen wir unser Programm auch durch Gesetzgebung fort. Deshalb arbeiten wir so hart daran, dass das US-Rettungspaket für den Anfang verabschiedet wird! Sie hat hinzugefügt.

In seinem Editorialla Dame Grise stellte fest, dass der Präsident eine Reihe von Dekreten erlassen hat, darunter die Verpflichtung zum Beitritt zum Pariser Klimaabkommen, die Beendigung von Reiseverboten aus Ländern mit erhöhten terroristischen Bedenken, die Aufhebung der Pipeline-Genehmigung für Keystone XL, die Einstellung des Baus der Grenzmauer zu Mexiko und eine Maske auf Bundesgrundstück erforderlich.

Präsident Joe Biden unterzeichnet eine Exekutivverordnung, mit der Trumps Verbot von Transgender-Personen vom Militärdienst aufgehoben wird. AFP über Getty Images

“Diese Bewegungen werden von Demokraten und anderen mit Applaus begrüßt, die Donald Trumps Vermächtnis der Präsidentschaft hastig abbauen wollen”, heißt es in dem Bericht der Times.

Die Republikaner ihrerseits beklagen sich über die Übermäßigkeit des Präsidenten und beschuldigen Herrn Biden, sein Versprechen, die Einheit zu suchen, verraten zu haben.

Die Times fuhr fort: „Aber das ist keine Möglichkeit, Gesetze zu erlassen. Ein polarisierter und eng gespaltener Kongress bietet Herrn Biden möglicherweise keine andere Wahl, als Exekutivmaßnahmen zu ergreifen oder seine gesamte Agenda als Geiseln zu nehmen.

„Diese Richtlinien sind jedoch ein fehlerhafter Ersatz für die Gesetzgebung. Sie zielen darauf ab, der Regierung Anweisungen zu geben, und müssen im Rahmen des Ermessensspielraums arbeiten, der der Exekutive durch das geltende Gesetz oder die Verfassung eingeräumt wird “, fuhr er fort.

“Sie schaffen kein neues Gesetz – obwohl Exekutivverordnungen Gesetzeskraft haben – und sie sollen nicht als Grenzschalter für den Willen des Kongresses dienen.”

Kate Bedingfield, Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, verteidigte Präsident Biden wegen seiner häufigen Verwendung von Executive Orders. Facebook; AFP

Er fügte hinzu: “Es besteht die Notwendigkeit, einige der Exzesse von Herrn Trump umzukehren, aber das Erbe von Herrn Biden wird von seiner Fähigkeit abhängen, Geschäfte mit dem Kongress zu machen.”