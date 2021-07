Baggerwagen mobilisiert, um Menschen zu retten, die bei Überschwemmungen in China gestrandet sind

Zahl der Todesopfer steigt auf 51

Freiwillige arbeiten Tag und Nacht, um Menschen zu retten

Riesige Nachfrage nach Nahrungsmitteln, Grundnahrungsmitteln von den Gefangenen

ZHENGZHOU, China, 23. Juli (Reuters) – Arbeiter, die Baufahrzeuge fuhren, halfen, gestrandete Bewohner zu retten und Lebensmittel an diejenigen zu liefern, die am Freitag noch gefangen waren, nachdem tagelanger sintflutartiger Regen die Stadt von Zhengzhou in Zentralchina überflutet hatte.

Als die Fluten zurückgingen, benutzten Retter in der 12-Millionen-Stadt Bagger, Schlauchboote und provisorische Flöße, um einige Bewohner zum Festland zu transportieren und andere in Hochhäusern mit Vorräten zu versorgen.

Zhengzhou, die Hauptstadt der bevölkerten Provinz Henan, war diese Woche am stärksten von extrem feuchtem Wetter in Zentralchina betroffen und erhielt in nur wenigen Tagen das Äquivalent von einem Jahr Regen.

Die daraus resultierende schwere Überschwemmung tötete 12 Menschen, die in der U-Bahn der Stadt eingeschlossen waren. Es unterbrach auch die Stromversorgung und gestrandete Bewohner zu Hause, in Büros und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Einige der Retter sind freiwillige Helfer mit provisorischen Mitteln wie Baggern, die von örtlichen Bauunternehmen eingesetzt werden.

Einer der Freiwilligen, Li Kui, 34, sagte, die Nachfrage nach Grundbedürfnissen und Nahrungsmitteln sei immens.

“Wir beginnen unseren Tag um 8 Uhr morgens und fahren bis 2 Uhr morgens fort. Neben dem Mittagessen und dem Toilettengang gehen wir den ganzen Tag durch die Straßen”, sagte Li.

Auf die Frage, ob er erschöpft sei, antwortete Li: “Ja, aber im Vergleich zu den Menschen, die darin gefangen sind, müssen sie sich schlechter fühlen.”

In anderen Stadtteilen, in denen sich das Hochwasser beruhigt hatte, begannen die Stadtarbeiter mit den Aufräumarbeiten, fegten Äste und beseitigten anderen Schutt wie verlassene Fahrräder und Roller.

Zehntausende Retter, darunter auch Militärangehörige, wurden in ganz Henan eingesetzt. Laut einem auf Weibo veröffentlichten Bericht des lokalen Medienunternehmens Zhengzhou News Broadcast unter Berufung auf vorläufige Statistiken beträgt die Zahl der Todesopfer in Zhengzhou aufgrund von Überschwemmungen derzeit 51.

Ein Mann watet nach heftigen Regenfällen in Zhengzhou, Provinz Henan, China, am 23. Juli 2021 durch eine überflutete Straße. REUTERS / Aly Song Weiterlesen

Acht Menschen werden immer noch vermisst, da das ungleichmäßige Handysignal und Stromausfälle in einigen Gebieten die offizielle Zählung erschwerten.

Retter aus benachbarten Provinzen wurden hinzugezogen sowie Spezialfahrzeuge, um überflutete Straßen, Kreuzungen und unterirdische Straßentunnel zu entwässern.

Während sich die Regenfälle in Zhengzhou auf leichten Nieselregen reduziert haben, wird laut Wetterberichten in anderen Teilen von Henan am Freitag noch mit starken Regenfällen gerechnet.

In Xinxiang, einer Stadt nördlich von Zhengzhou, waren 29 von 30 Stauseen übergelaufen, eine Situation, die das örtliche Wasserschutzamt als “grimmig” bezeichnete.

FAMILIENRETTUNG

Für die Retter war die Aufgabe manchmal überwältigend. Lokale Medien berichteten, dass Anfang dieser Woche ein drei- bis vierjähriger Säugling aus einem eingestürzten Haus außerhalb von Zhengzhou geholt und einmal die Leiche der Mutter des Kindes gefunden wurde.

Zhou Xiaozhong, 33, ein Baggerfahrer aus der nahe gelegenen Stadt Kaifeng, holte eine Mutter und ihre beiden kleinen Kinder ab.

„Sie hat geweint“, sagte Zhou, ein Vater von drei Kindern. „Ich wollte auch weinen.

Die Verwüstung und der Verlust von Menschenleben haben öffentliche Kritik an der langsamen Reaktion des U-Bahn-Betreibers von Zhengzhou ausgelöst, was die chinesische Regierung veranlasste, die lokalen Behörden anzuweisen, die Hochwasserschutzmaßnahmen im städtischen Nahverkehr und die Notfallmaßnahmen unverzüglich zu verbessern.

Auch das Wetteramt der Provinz wurde wegen mangelnder Warnung kritisiert, obwohl es zwei Tage vor dem Einsetzen des Regens eine Vorhersage veröffentlichte.

Ein Dokument, das von einem anonymen Nutzer auf einer Google Docs-ähnlichen Plattform erstellt wurde, die dem Technologieriesen Tencent gehört (0700.HK) für Menschen, um Echtzeitinformationen über die Überschwemmung in Henan zu teilen, wurden bis Freitag mehr als 6 Millionen Mal aufgerufen.

Berichterstattung von Emily Chow in Zhengzhou, zusätzliche Berichterstattung von Ryan Woo, Roxanne Liu und Muyu Xu in Peking; Redaktion von Jane Wardell und Philippa Fletcher

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.