Baby-Wunderhai wird asexuell in einem rein weiblichen Aquarium geboren

In dem möglicherweise ersten aufgezeichneten Fall einer asexuellen Fortpflanzung bei der Art wurde ein Babyhai von einer von zwei Müttern in einem glatten Haibecken geboren, wie in den von Newsflash veröffentlichten Bildern gezeigt wird.

Die mysteriöse Empfängnis ereignete sich am Cala Gonone Aquarium in Sardinien, Italien, wo sich die beiden weiblichen Windhundhaie im letzten Jahrzehnt aufgehalten haben – ohne dass ein einziger männlicher Hai anwesend war.

Lokal berichteten die Medien dass Experten glauben, dass der Welpe, der von Aquarienmitarbeitern “Ispera” genannt wird, tatsächlich ein Klon seiner Mutter ist – durch Parthenogenese, bei der ein Embryo von einer polaren Zelle, einem Nebenprodukt der Meiose, befruchtet wird, wenn sich Keimzellen teilen, um entweder ein Ei zu bilden oder ein Sperma.

Die polare Zelle bei Weibchen, die ein Duplikat der DNA einer Eizelle enthält, ist in Gegenwart eines männlichen Spermas überflüssig. Aber während der Parthenogenese, die bei einigen Haien und anderen Tieren beobachtet wurde, glauben Wissenschaftler, dass die polare Zelle als zusätzliche DNA für das Einzelei verwendet werden kann.

Experten glauben, dass der Welpe mit dem Spitznamen Ispera tatsächlich ein Klon seiner Mutter ist – durch Parthenogenese. Das Aquarium schickte DNA-Proben von jedem Weibchen in das Aquarium, um den Vorfahren des Babyhais zu bestätigen. Cala Gonone Aquarium / Newsflash

Diese Form der ungeschlechtlichen Fortpflanzung kommt selten vor in Weibchen mit geringer Chance, einen Partner zu finden aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte – oder, im Fall von Ispera, überhaupt kein möglicher Vater.

Meeresbiologen aus Cala Gonone haben DNA-Proben an ein Labor geschickt, um ihre Hypothese zu bestätigen.

Parthenogenese ist bei Wirbellosen wie Würmern, Insekten, einigen Spinnentieren und Krebstieren relativ häufig und wird seltener bei Wirbeltieren, insbesondere einigen Amphibien, Eidechsen und Fischen, beobachtet.

Tatsächlich wurden selbstklonende Geburten bei drei Haiarten bestätigt: dem Haubenhai, dem Schwarzspitzenhai und dem Zebrahai. Die Geburt von Ispera kann durchaus dazu führen, dass eine vierte Art, der glatte Windhund, in die Liste aufgenommen wird.