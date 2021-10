Autsch: Der sehr lange Flug von British Airways nach Hongkong

Die Passagiere des British Airways-Fluges am Freitag zwischen London und Hongkong hatten sicherlich ein Abenteuer …

British Airways bietet einen täglichen Flug von London (LHR) nach Hongkong (HKG) mit Boeing 777 an, mit Flugnummer BA31. Der Flug am Freitag, 8. Oktober 2021, startete wie jeder andere. Der Flug ist um 12 Uhr blockiert und sollte am Freitag um 18:40 Uhr London verlassen und am Samstag um 13:40 Uhr in Hongkong ankommen.

Der Flug startete gut und ca. 11 Stunden nach Abflug befand er sich im Anflug auf Hongkong. Leider hatte Hongkong am Samstag mit einem tropischen Sturm zu kämpfen. Die British Airways 777 versuchte in Hongkong zu landen, aber aufgrund der Wetterlage mussten die Piloten einen Durchstart durchführen. Die Piloten versuchten ein zweites Mal zu landen, aber ein erneuter Durchstart war notwendig. Äh oh.

Zu diesem Zeitpunkt entschieden sich die Piloten zur Umleitung, da sich das Wetter nicht besserte. Flugzeuge transportieren ständig zusätzlichen Treibstoff für diese Art von Situationen, um sowohl Durchstarts als auch Umleitungen zu ermöglichen.

In diesem Fall wurde beschlossen, mehr als 700 Meilen nach Manila umzuleiten, wo das Wetter deutlich besser war. Der Flug ging weiter und landete natürlich 13 Stunden 19 Minuten nach dem Verlassen von London in Manila, gegen 16 Uhr Ortszeit.

Nachdem alle Passagiere sicher am Boden waren, war es an der Zeit zu entscheiden, was als nächstes zu tun war. In Hongkong war das Wetter noch immer schlecht, sodass der Flug zu diesem Zeitpunkt nicht fortgesetzt werden konnte. Dann ist da natürlich die ganze Frage der Grenzbeschränkungen aufgrund des Coronavirus – aufgrund der Beschränkungen waren die meisten Passagiere im Flugzeug nicht berechtigt, auf die Philippinen einzureisen, daher ist es nicht so, als ob British Airways überhaupt alle einreisen lassen könnte aus dem Flugzeug und bringen sie für die Nacht in ein Hotel.

Stattdessen verbrachten alle, einschließlich der Passagiere und der Besatzung, die Nacht im Flugzeug. Wie oben erwähnt, kam das Flugzeug um 16 Uhr in Manila an und konnte am nächsten Morgen um 10 Uhr endlich nach Hongkong abreisen, so dass das Flugzeug 18 Stunden am Boden lag.

Am nächsten Morgen um 10 Uhr startete das Flugzeug schließlich seinen Flug nach Hongkong. Der Flug dauerte ca. 1h56min, und auch dieser Flug hatte ein bisschen Aufregung – der Flug hatte diesmal einen Abbruch der Landung (zusätzlich zu den beiden vom Vortag).

Der Flug landete schließlich gegen 12 Uhr mittags in Hongkong, mit etwa 22 Stunden Verspätung. Als das Flugzeug schließlich in Hongkong landete, brach in der Kabine Applaus aus.

Letztendlich blieben die Passagiere nach dem Verlassen Londons 33 Stunden im Flugzeug, wobei die Zeit, die sie vor dem Abflug am Londoner Flughafen verbrachten, nicht berücksichtigt wurde. Die Passagiere hatten positive Dinge über die Crew zu sagen, also ein großes Lob an sie für die Art und Weise, wie sie diese sehr schwierige Situation gemeistert haben.

Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer es für Menschen in der Wirtschaft gewesen sein muss, sich die ganze Zeit hinsetzen und eine Maske tragen zu müssen. Für diejenigen in der First Class und Business Class wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen.

Der Flug von British Airways von London nach Hongkong am Freitag war lang. Während der Flug in der Regel etwa 12 Stunden dauert, blieben die Passagiere in diesem Fall etwa 33 Stunden im Flugzeug.

In Hongkong gab es einen Tropensturm, so dass nach zwei Fehlanflügen die Entscheidung getroffen wurde, nach Manila umzuleiten. Da sich das Wetter in Hongkong nicht besserte, mussten die Passagiere die Nacht im Flugzeug auf den Philippinen verbringen. Am nächsten Morgen ging es schließlich weiter nach Hongkong, wo die Passagiere nach einem erneuten Fehlanflug schließlich landeten.

Was für ein Abenteuer – herzlichen Glückwunsch an die Crew für die Sicherheit aller.