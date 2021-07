Autos und Bürgersteige wurden weggespült, als die belgische Stadt von den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten heimgesucht wurde

BRÜSSEL, 25. Juli (Reuters) – Die südbelgische Stadt Dinant wurde am Samstag von der größten Überschwemmung seit Jahrzehnten heimgesucht, nachdem ein zweistündiges Gewitter die Straßen in reißende Ströme verwandelt hatte, die Autos und Bürgersteige mitgenommen, aber niemanden getötet hatten.

Dinant wurde vor 10 Tagen von den tödlichen Überschwemmungen verschont, bei denen 37 Menschen im Südosten Belgiens und viele mehr in Deutschland ums Leben kamen, aber die Heftigkeit des Sturms vom Samstag überraschte mehr als einen.

“Ich lebe seit 57 Jahren in Dinant und habe so etwas noch nie gesehen”, sagte Richard Fournaux, der ehemalige Bürgermeister der Stadt an der Maas und Geburtsort des Saxophon-Erfinders aus dem 19. Jahrhundert, Adolphe Sax. in sozialen Netzwerken.

Eine Frau sammelt ihre Habseligkeiten nach starken Regenfällen in Dinant, Belgien am 25. Juli 2021. REUTERS / Johanna Geron Weiterlesen

Regenwasser, das über steile Straßen strömte, spülte Dutzende von Autos weg, stapelte sie an einem Bahnübergang und spülte Kopfsteinpflaster, Gehwege und Asphaltstreifen weg, während die Anwohner entsetzt aus den Fenstern starrten.

Eine genaue Schätzung des Schadens gab es nicht, die Stadtverwaltung prognostizierte nur, dass er “erheblich” sein würde, so das belgische RTL-Fernsehen.

Ähnliches, ebenfalls ohne Todesopfer, richtete der Sturm in der Kleinstadt Anhée wenige Kilometer nördlich von Dinant an.

Berichterstattung von Jan Strupczewski; Bearbeitung von Nick Macfie

