Autorennen – Brasilien hat in Hamilton den Löwen geweckt, sagt Wolff

Lewis Hamilton hat Widrigkeiten zum Vorteil gemacht und im Formel-1-Titelkampf mit Red Bulls Max Verstappen zu seiner Bestform zurückgekehrt, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Sonntag.

„Sie haben am Samstag in Interlagos den Löwen geweckt“, sagte der Österreicher Reportern, nachdem Hamilton den ersten Grand Prix von Katar gewonnen hatte. Der zweite Sieg des Briten innerhalb von acht Tagen reduzierte den Rückstand auf die Spitze auf acht Punkte, nachdem Verstappen an einem umstrittenen Samstag in Brasilien eine 21-fehlerfreie Runde hatte.

Interlagos de Sao Paulo war Gastgeber eines Sprint-Events, bei dem am Samstag vor dem Hauptevent am Sonntag Punkte an die ersten drei vergeben wurden. Hamilton fuhr vom ersten auf den letzten Startplatz für den 100-km-Sprint, nachdem der Heckflügel seines Autos eine technische Inspektion nicht bestanden hatte, aber um den fünften Platz kämpfte, bevor ein Strafmotor ihn nur auf den zehnten Startplatz für das Sonntagsrennen degradierte.

Er gewann immer noch den Grand Prix, reduzierte den Vorsprung von Verstappen auf 14 Punkte und baute ihn dann mit einer Pole weiter aus, um die Flagge in Katar zu gewinnen, dem letzten eines Dreifachrennens an aufeinander folgenden Wochenenden. „Er ist absolut zur Stelle. Brutal und souverän“, sagte Wolff aus dem Briten, der von der Pole ins Sonntagsrennen startete und mit 25 Sekunden Vorsprung gewann.

„Er ist der Beste von Lewis, und wir haben ihn in der Vergangenheit gesehen. Es bleiben noch zwei Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi, und Hamiltons Hoffnungen auf einen rekordverdächtigen achten Titel sind zurück und wachsen.

„Ich denke, wenn Widrigkeiten zuschlagen, bringt ihn das an einen Ort, an dem er Superheldenkräfte nutzen kann“, sagte Wolff. „Und es waren Widrigkeiten, die dies in Interlagos begannen.“

Hamilton und Mercedes haben einen Großteil des Jahres damit verbracht, zu sagen, dass Red Bull das schnellste Auto hat, aber das scheint jetzt nicht der Fall zu sein, da Mercedes eine beeindruckende Geschwindigkeit auf der Geraden zeigt. Der neue Motor, den Hamilton in Brasilien gekauft hat, wurde nicht in Katar verwendet, der für Saudi-Arabiens neuen Hochgeschwindigkeits-Straßenkurs in Jeddah ausgewählt wurde.

„Saudi-Arabien sollte eine gute Orientierung für uns sein“, sagte Wolff gegenüber Sky Sports TV. „Aber wir wissen, dass dieses Jahr, wenn Sie denken, dass es eine gute Sache ist, es in die andere Richtung drehen kann, aber es ist eine lange gerade Linie. Wir werden unsere scharfe Engine für Saudi-Arabien veröffentlichen, die wir nicht verwendet haben (hier). “

