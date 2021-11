MultiVersus macht offenbar Bilder von Super Smash Bros. Ultimate ET Nickelodeon All-Star Brawl mit Online-Stimmen und -Stimmen

Nichts falsch an ein wenig Konkurrenz im Plattform-Brawler-Genre

Multiversus, der Standpunkt von Warner Bros. auf dem Plattform-Brawler-Genre, wurde kürzlich als Realität bestätigt. Denken Sie an Super Smash Bros. außer mit Charakteren wie Batman, Harley Quinn, (Ultra Instinct) Shaggy, Bugs Bunny, Steven Universe, Garnet, Finn the Human, Jake the Dog, Superman, Wonder Woman, Tom & Jerry, Arya Stark und einem brandneuen Charakter namens the Name Reindog.

Während des Videos enthüllte Tony Huynh, Direktor von MultiVersus, einige wichtige Funktionen des kostenlosen Plattform-Brawlers, der derzeit 2022 veröffentlicht werden soll. Interessant ist, dass der Schwerpunkt auf stabilem Online-Spielen lag. und Sprachausgabe, oft zwei verschiedene kritische Punkte für Super Smash Bros. Ultimate und Nickelodeon All-Star Brawl.

„Unsere Liste enthält einige der bekanntesten Charaktere. Daher ist es für uns wichtig, sie durch Bilder, ihre Welten, ihre Musik und mehr so ​​nah wie möglich zum Leben zu erwecken“, sagte Huynh während des Enthüllungsvideos. .

„Deshalb treibt ikonisches Gesangstalent viele unserer Charaktere an, wie Kevin Conroy als Batman. Tatsächlich glauben wir, dass Sie viele von ihnen wiedererkennen werden. Wir freuen uns, Ihnen unsere Sicht auf die Charaktere von Tom und Jerry zu zeigen. , Arya Stark und Shaggy.“

Auch auf dem MultiVersus-Website, wird die Präsenz professioneller Synchronisation stark betont. Dies scheint wirklich darauf hinzudeuten, dass Warner Bros. ein echtes Budget für die Entwicklung dieses Spiels vorlegen.

Batman wird von Kevin Conroy, Superman von George Newbern, Wonder Woman von Abby Trott, Harley Quinn, von Tara Strong, Shaggy von Matthew Lillard, Bugs Bunny von Eric Bauza, Arya Stark von Maisie Williams, Jake the Dog von John DiMaggio gesprochen. Finn the Human von Jeremy Shada, Steven Universe von Daniel DiVenere, Garnet von Estelle, Tom und Jerry geäußert von Eric Bauza und Reindog von Andrew Frankel.

Während Nickelodeon All-Star Brawl ein wirklich lustiges Spiel zu sein scheint, fühlte es sich wirklich so an, als ob es in unvollständigem Zustand herauskam. Der Mangel an Sprachausgabe für die Charaktere ist wirklich schockierend und lässt sie alle ein bisschen seelenlos erscheinen.

Ludosity, einer der Entwickler von Nickelodeon All-Star Brawl, deutete an, dass die Stimme möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zum Spiel hinzugefügt werden könnte. Wie zu erwarten war dies einer der Hauptkritikpunkte unter Spielern und Kritikern in Bezug auf das, was am Tag der Veröffentlichung veröffentlicht wurde.

Es fühlt sich fast an wie Warner Bros. und Player First Games bringen Informationen über ihren Dub in den Vordergrund, wenn sie sehen, wie seine Abwesenheit für Nickelodeons Version des Plattform-Brawlers geschwenkt wird.

Nachdem die Voice-Over-Unterstützung im Trailer enthüllt wurde, sprach Huynh weiter darüber, was das Entwicklungsteam für das Online-Spiel tut. Die Entwickler versuchen definitiv, diejenigen zufrieden zu stellen, die von den Online-Erfahrungen anderer Spiele verbrannt wurden.

„Erinnerst du dich, wann du dich das letzte Mal aus einem Spiel ausgeloggt hast?“ Was ist mit der Verzögerung, die Ihre Eingaben beeinflusst? fragte Huynh. Dies könnte ein direkter Hinweis auf Online-Interaktionen von Super Smash Bros. sein. Ultimativ.

„Wir auch. Der Fokus von MultiVersus liegt auf Best-in-Class-Online“, fuhr Huynh fort. „Wir investieren viel, um das reaktionsschnellste Gameplay und den reaktionsschnellsten Netcode zu erstellen, zusätzlich zu dedizierten Servern vom ersten Tag an für die gesamte Lebensdauer des Spiels.“

Auf der MultiVersus-Website wird erneut angegeben, dass MultiVersus einen Wiederherstellungs-Netcode anstelle eines verzögerungsbasierten Netcodes verwendet.

Es ist schwer, die Online-Probleme zu ignorieren, die Super Smash Bros. Ultimativ, wenn FixUltimateOnline im Laufe des Jahres 2020 mehrmals auf Twitter im Trend. Die Fans hofften idealistisch auf die Implementierung eines Catering-Netcodes und dedizierter Server.

Leider wurden diese spezifischen Verbesserungen nie in Super Smash Bros. Ultimate, obwohl Masahiro Sakurai bemerkte, dass es einen Versuch gegeben hatte, etwas Ähnliches wie Netcode-Rollback.

Dies sind in der Tat die Hauptkritikpunkte von Super Smash Bros. Ultimativ. Die Fans sind mit dem Online-Spiel für das Spiel nicht zufrieden.

Es ist klar, dass Warner Bros. und Player First Games versuchen, ihren Anteil am Plattform-Brawler-Genre zu setzen. Wir müssen abwarten, wie sich alles entwickelt, aber allein diese Informationen deuten darauf hin, dass MultiVersus ein echter Konkurrent von Nickelodeon All-Star Brawl und sogar der Super Smash Bros.-Serie sein könnte.