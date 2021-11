SCADA og dens betydning for industriel automatisering

I dag ser vi en eksponentiel stigning af konkurrencen i alle sektorer i vores samfund, hvad enten det handler om industri eller uddannelse. Uanset aldersgruppe, så prøver hver person at søge efter hjælp, der kan give dem bedre resultater, på ganske kort tid.

Det er vigtigt at forstå, at den industrielle sektor hjemtager den højeste indtægtsrate for landets vækst og udvikling. I denne artikel vil vi fokusere på SCADA systemer og hvordan de bidrager til den industrielle sektor ved at udvide effektiv fjernopsyn og overvågningsfunktioner.

Vi ved at det generelt kan være svært for folk, som ikke har indgående kendskab til elektronik og industri, at forstå hvordan en bestemt elektrisk software eller udstyr fungerer. Derfor vil vi forsøge at give dig kendskab til de grundlæggende operationelle egenskaber ved SCADA systemer, på en måde som er nem at forstå for lægmand.

Hvad er et SCADA system?

Lad os begynde med at stille de mest basale spørgsmål – hvad er et SCADA system, og hvorfor er det så vigtigt?

SCADA står for Supervisory Control And Data Acquisition. Kort fortalt, så er det en kombination af hardware og software elementer, der hjælper med at overvåge, regulere og kontrollere adskillige industrielle systemer på arbejdspladserne, der er vigtige for et velfungerende industrielt anlæg. SCADA systemer anvendes i en bred vifte af industrier, såsom føde- og drikkevarer, elektricitet, behandling af spildevand, transport, produktion, energi, med mere.

I overensstemmelse med navnet, kan de primære funktioner og operationer ved SCADA systemer deles op i tre kategorier:

Supervision: SCADA systemer indsamler data i real-time, og fremviser dem i form af digitale og grafiske præsentationer.

Control: Den gør det muligt at fjernbetjene forskellige industrielle processer, der er vigtige for at levere optimale resultater.

Acquire: Den gør den muligt for operatøren at indsamle log-data såvel som data i real-time.

Nedenfor har vi desuden omhyggeligt samlet en liste over de fordele, som SCADA systemer giver ved industriel automatisering:

Detaljeret feedback

Når vi taler om industri, eller ethvert andet arbejdsmiljø, så kan det kun fungere og levere, hvis administratorer og operatører regelmæssigt kan opdage og rette alle de tekniske problemer, som udstyret måtte komme ud for.

Med andre ord giver SCADA systemerne operatørerne grundig feedback om, hvordan alle apparaterne fungerer. Dette giver øget gennemsigtighed i operationerne, og forebygger farlige situationer, såsom kortslutninger, brandudbrud og eksplosioner.

Alarmsystemer

SCADA systemer har som regel integrerede alarmsystemer, som er forbundne med digitale monitorer. Disse udsender notifikationer til operatøren via monitoren, og fortæller, når det er tid til at reagere.

Bedre kontrol og monitorering

Industrier og fabrikker arbejder typisk døgnet rundt, for at imødekomme efterspørgslen i vores forbrugs-centrerede samfund. Derfor skal ejerne uddelegere 24/7 opgaver til administratorerne på stedet, for at sikre, at alt fungerer glat og optimalt.

Men med SCADA systemer skal operatørerne blot assistere og overvåge den generelle proces, og hovedparten af arbejdet bliver ordnet af enheder, der er en del af SCADA systemet. Dette fører til en bedre monitorering af alle de maskiner og udstyr der indgår i processen med industriel automatisering.

Find din vej frem

