Die Fluggesellschaft der Lufthansa Group, Austrian Airlines, entfernt die einzelne Reihe der Business Class hinter dem zweiten Türsatz ihrer Boeing 777-200ER und ersetzt sie durch Premium Economy- und Economy-Sitze, wodurch die Anzahl der Premium Economy-Sitze in diesen Flugzeugen nahezu verdoppelt wird.

Unter Berufung auf „Website-Bau“ sagte ein österreichischer Sprecher gegenüber Runway Girl Network, dass Sitzpläne für die neuen Flugzeuge noch nicht verfügbar seien, merkte aber an, dass „eine Erhöhung der Sitzplatzkapazität hauptsächlich möglich ist, weil eine ganze Reihe der sehr platzintensiven Business Class entfernt wird und Plätze in den anderen deutlich platzsparenderen Buchungskategorien kommen hinzu.

Bezogen auf zwei vorhanden Sitzpläne für die 777-200ER, dies ist die einzelne Reihe des versetzten Thompson Vantage-Sitzes der ersten Generation hinter den beiden Türen des Flugzeugs. Während der Sitzhersteller es unangenehm finden könnte, sein Vantage-Produkt als „sehr platzhungrig“ beschrieben zu hören, macht diese Entscheidung sehr viel Sinn. Die Effektivität eines versetzten Sitzes wie Vantage ergibt sich aus seinem überlappenden Versatz zwischen den Reihen, ansonsten könnte eine Fluggesellschaft genauso gut einen völlig flachen Sitz ohne Versatz einbauen.

Tatsächlich ist es überraschend, dass Austrian diese einzelne Reihe mit sechs Sitzen jemals hinter Tür 2 der 777-200ER installiert hat. Durch das Löschen der Reihe kann Austrian nicht nur die Sitze entfernen, sondern auch die benutzerdefinierten Monumente in der ersten Reihe, die zusätzlichen Platz beanspruchen, sowie die Barrierenmonumente zwischen der Business Class und der Premium Economy entfernen.

Die Anzahl der Sitzplätze in der Premium Economy Class steigt auf 40 Sitzplätze pro Flugzeug und verdoppelt sich damit fast von derzeit 24 Sitzplätzen. In der 2-4-2-Konfiguration entspricht dies zwei zusätzlichen Reihen der Premium-Economy-Klasse, die hinzugefügt werden, für insgesamt fünf Reihen.

Die Fluggesellschaft führte Premium Economy ein vor etwa fünf Jahren, Es ist jedoch unklar, ob die vergrößerte Kabine diese Sitze oder das neue ZIMprivacy-Produkt verwenden wird, das erstmals für die Lufthansa Group als Schweizer Boeing 777-300ER-Produkt vorgestellt wurde. Theoretisch sollte es kein Problem sein, einen bereits zugelassenen Sitz für weitere 777-Flugzeuge der österreichischen Flotte zu verwenden, und tatsächlich hat ein neuerer Sitz viele Vorteile: ein verbessertes Passagiererlebnis, eine höhere Dichte und Punkte, die mit dem Rest der Lufthansa Group-Flotte gleich sind anfangen.

Bei der Überprüfung der jüngsten Sektoren der Sechs-Personen-Flotte auf FlightRadar24 fliegt Austrian seine Boeing 777-200ER derzeit auf Strecken in die Vereinigten Staaten, darunter Chicago, Los Angeles und New York, sowie zu asiatischen Zielen wie Bangkok, Shanghai und Tokio (die aufgrund von Überflugbeschränkungen nach dem Krieg Russlands gegen die Ukraine jetzt zunehmend 13 Stunden dauern). Das Hinzufügen von mehr als einem anständigen Premium-Economy-Sitzplatz anstelle einer Business Class, die sich der Mitte ihres zweiten Dienstjahrzehnts nähert, ist absolut sinnvoll.

Die Fluggesellschaft fügt im Rahmen der Umrüstung auch vierzehn Economy-Class-Sitze pro Flugzeug hinzu. Austrian hat keine Details darüber veröffentlicht, wie sich dies ändern wird, und auf die Fragen von RGN, ob weitere Denkmäler entfernt werden, noch nicht geantwortet.

Betrachtet man jedoch die früheren Layoutkarten der Fluggesellschaft, so scheint es aufgrund der Positionierung der Toiletten- und Bordküchendenkmäler hinter Tür 2 logisch, dass die zusätzlichen vierzehn Sitze höchstwahrscheinlich in eine vollständige Zehnerreihe und dann in eine weitere Reihe der Mitte zerfallen würden Satz von Vierersitzen. Dies würde erfordern, dass auch das Mittelviereck der Premium-Economy-Sitze nach vorne verschoben wird. Austrian kann auch den Sitzabstand in einigen oder allen Economy-Class-Sitzen im Bereich zwischen den Gates 2 und 3 anpassen. Die Tatsache, dass beide Layout-Varianten die gleichen zusätzlichen Sitznummern erhalten, lässt darauf schließen, dass wahrscheinlich nur in diesem Bereich die Flugzeuge geändert werden, eher als größere Änderungen in der Wirtschaft.

Angesichts der alternden Langstreckenflotte von Austrian, die diese sechs 777 und drei der kleineren 767-300ER umfasst, von denen viele über 20 Jahre alt sind, besteht ein klarer Bedarf an Ersatz, aber Verzögerungen bei den 787- und 777X-Programmen haben viele Fluggesellschaften dazu veranlasst Gerangel.

Austrian war theoretisch einer der beabsichtigten Empfänger der ersten Boeing 787-9 Dreamliner-Bestellung der Lufthansa Group (nicht zu verwechseln mit der Opportunist Erwerb von Zellen in diesem Jahr, die nicht von HNA unterstützt würden), die noch in diesem Jahr mit der Auslieferung beginnen sollte.

Obwohl dies keine schwierige Überholung sein sollte – insbesondere in der Winterzeit mit geringer Nachfrage, da die Fluggesellschaft sagt, dass die Änderungen „Anfang 2023“ beginnen und im Mai enden werden – ist es erwähnenswert, dass dies von allem aus geschieht.

Das ausgewählte Bild wird Austrian Airlines/Patrick Huber zugeschrieben