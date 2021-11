Die Rückkehr des Katara European Jazz Festivals

Das Katara European Jazz Festival ist zurück in der Stadt, mit dem Start seiner siebten Ausgabe am Mittwoch, die von einer “großartigen künstlerischen Atmosphäre” geprägt ist, sagte Katara – die Cultural Village Foundation.Das Publikum wurde mit faszinierenden Darbietungen von Gruppen aus Frankreich, Österreich und Portugal verwöhnt.Das Festival wurde von Katara in Zusammenarbeit mit den Botschaften von 11 europäischen Ländern organisiert und von Qatar Airways als offizielle Fluggesellschaft, Qatar Music Academy, FNAC Qatar, Fifty One East und der Europäischen Union (European Cultural Association in Qatar) gesponsert.

Cristian Tudor, Botschafter der Europäischen Union (EU) in Kuwait und Katar, sagte: „Die Veranstaltung des Katara European Jazz Festivals in diesem Jahr in Partnerschaft mit vielen europäischen Botschaften in Doha sowie der EU-Delegation für Katar hat zum Ziel, dem katarischen Publikum einige der besten europäischen Jazzmusiken. Wir sind stolz, dieses Festival zum zweiten Mal in Folge unterstützen zu dürfen.

„Jazzmusik hat seit vielen Jahren die Fantasie des Publikums weltweit beflügelt. Ich freue mich auch zu hören, dass es an der Qatar Music Academy mehrere Workshops mit lokalen Musikstudenten geben wird. Die Durchführung dieses Festivals spiegelt die starken kulturellen Beziehungen zwischen Katar und der EU wider, und ich hoffe aufrichtig, dass wir dieses jährliche Festival noch viele Jahre in Katar erleben werden.

Qatar Airways Group Managing Director SE Akbar al-Baker sagte: „Qatar Airways ist stolz darauf, die offizielle Fluggesellschaft des siebten Katara European Jazz Festival 2021 zu sein, einer prestigeträchtigen Veranstaltung, die auch einige der besten Musiker und Komponisten des Weltjazz anzieht. Es zieht ein großes und vielfältiges Publikum an und bringt Musikbegeisterte aus der ganzen Welt in unsere geliebte Nation.

„Als nationale Fluggesellschaft von Katar sind wir bestrebt, die besten internationalen Unterhaltungsangebote zu unterstützen und weiterhin zur Entwicklung von Doha als führendes Kulturzentrum und beliebtes Touristenziel beizutragen. “

Der musikalische Abend begann mit dem Orchestre National de Jazz de France. 1986 unter der Aufsicht des Kultusministeriums gegründet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jazzmusik in Frankreich und im Ausland zu entwickeln und ist bekannt für die Qualität seiner Kreativität und seine Fähigkeit, Inhalte zu harmonisieren und zu erneuern.

Das österreichische Duo (Sin Moss) aus Philip Erasmus an der Gitarre und Clemens Sinzer am Cello präsentierte eine musikalische Kreation mit einer einzigartigen Gesangsdarbietung, die lebendige, modernistische freie Musik ausdrückte.

Das portugiesische Trio Ricardo Toscano am Saxophon, Nelson Cascais am Bass und André Souza Machado am Schlagzeug unterhielt das Publikum mit seinem außergewöhnlichen Talent, das sich in seinem tiefen Musikwissen zeigte, das seine Regie bereicherte

Kommunikation durch ihre Musik mit dem Publikum, das ihnen herzlich applaudierte und große Bewunderung zeigte.

Das Publikum wird am Donnerstag von 18 bis 22 Uhr Auftritte von Schweizer, deutschen und polnischen Musikern genießen.