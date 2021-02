Der österreichische Radfahrer Denifl wurde wegen Betrugs im Dopingfall verurteilt

Ein österreichischer Radfahrer, der eine Etappe in der spanischen Vuelta gewonnen hat, wurde am Dienstag wegen Betrugs im Zusammenhang mit einem Dopingsystem verurteilt.

Die österreichische Nachrichtenagentur berichtete, dass Stefan Denifl zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde, darunter 16 Monate, die wegen Dopings von 2014 bis 2018 ausgesetzt wurden.

Es war nicht sofort klar, ob Denifl, der gegen die Entscheidung Berufung einlegen kann, eine Gefängnisstrafe verbüßen würde. Er hat die Möglichkeit, zu beantragen, seine Strafe zu verbüßen, während er unter bestimmten Bedingungen zu Hause lebt, einschließlich der Überwachung mit einem elektronischen Knöcheletikett.

Denifl gab zu, an einem Blutdopingring beteiligt gewesen zu sein, der angeblich aus dem benachbarten Deutschland stammte, bestritt jedoch, durch Doping betrügerisch Geld verdient zu haben, berichtete die APA.

Ein weiterer österreichischer Radfahrer, Georg Preidler, wurde im vergangenen Jahr in Österreich zu einer zwölfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Denifl gewann 2017 eine Etappe in der Vuelta und der Tour of Austria, wurde jedoch letztes Jahr von diesen Leistungen befreit, als er von der österreichischen nationalen Anti-Doping-Organisation für vier Jahre vom Sport ausgeschlossen wurde.

Der Fall ist Teil eines europaweiten Vorgehens gegen Blutdoping, das begann, als die österreichischen Behörden bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im Februar 2019 Teamunterkünfte überfielen und fünf Skifahrer festnahmen, darunter einen, der mit einer Nadel im Arm fotografiert wurde.

In einem anderen Fall in Deutschland wird am Freitag ein Urteil gegen einen Arzt erwartet, der angeblich das Doping-Netzwerk und einige seiner Mitarbeiter überwacht hat. In Estland wurde ein Skitrainer 2019 zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Die österreichischen Behörden haben sich in den letzten Jahren entschieden zum Thema Doping geäußert. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern behandelt Österreich Doping im Allgemeinen als finanzielles Problem und konzentriert sich darauf, ob Athleten durch Betrug Geldpreise oder lukrative Verträge gewonnen haben, um ihre sportlichen Leistungen zu verbessern.

