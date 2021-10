Plattform Österreich – Midissage – Ankündigungen

Am 28. August 2021 veranstaltet der Österreich-Pavillon anlässlich der Halbzeit der Architekturbiennale 2021 eine Reihe von Runden Tischen. 30 der in diesem Jahr im Österreich-Pavillon ausstellenden Architekten, Künstler und Forscher treffen sich in Venedig, um Ideen zu vertiefen in ihren Beiträgen präsentiert und das zentrale Thema der Ausstellung gemeinsam aufgegriffen: die städtebauliche Planung von Plattformen.

Diskussionen, zu denen unter anderem die Stimmen von Saskia Sassen, Peggy Deamer, Richard Sennett, Sandro Mezzadra, Irit Rogoff, Tom Avermaete und Slutty Urbanism gehören, werden die kritische Schnittstelle zwischen neuen Plattformtechnologien und Stadtentwicklung sowie Überlegungen zu die zentrale Frage der diesjährigen Biennale: “Wie werden wir zusammenleben?” Dieses diskursive Programm ist ein Aspekt eines größeren Plattformrahmens, der am Wochenende vom 27. bis 29. August durch eine Reihe öffentlicher Veranstaltungen verwirklicht wird. Diese Veranstaltungen in Form von Diskussionen, Buchvorstellungen, Versammlungen und Rundgängen finden in Pavillons der Giardini, Arsenale und Venedig sowie online statt.

Midissage, 27.-29. August 2021

Die Kuratoren des diesjährigen Österreich-Pavillons, Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer, haben diese „Midissage“ der an der Architekturbiennale 2021 teilnehmenden Länderpavillons koordiniert und initiiert. Die Midissage möchte mit ihrem vielfältigen Programm ein Zeichen für die internationale Solidarität und Kooperation setzen in der Architektur. Er will zeigen, wie sich die Kuratoren von mehr als 50 Länderpavillons in einem Kollektiv von Kuratoren, stellen Sie sich eine Zukunft der Architektur vor, die auf gegenseitiger Unterstützung basiert.

„Uns war es wichtig, dass die vielen nationalen Beiträge zu dieser einzigartigen Biennale, die die Zukunft des Zusammenlebens in den Mittelpunkt stellt, miteinander in Dialog treten können. Gerade in dieser Zeit der Enge und Isolation wollten wir ein Forum schaffen, das Kuratoren, Experten und Besucher zusammenbringt, um wie auf einer Plattform miteinander zu interagieren, sowohl in Venedig selbst als auch online. – Peter Mörtenböck

„Während unsere ursprüngliche Idee für ein wöchentliches Residenzprogramm vor Ort im Österreichischen Pavillon in Venedig auf ein virtuelles Online-Setting übertragen werden sollte, bietet diese Midissage allen Projektbeteiligten die Möglichkeit, diese persönlichen Gespräche zu führen. Die Midissage wird sowohl innerhalb des österreichischen Beitrags als auch durch viele andere Länderpavillons eine Dialogplattform schaffen, die völlig neue Wege im Architekturdiskurs eröffnen kann. —Helge Mooshammer

Runde Tische zur Urbanism Platform, 28. August 2021

Die Diskussionen des Österreichischen Pavillons werden allen Besuchern der Architekturbiennale 2021 zugänglich sein und für diejenigen, die nicht physisch teilnehmen können, online zur Verfügung gestellt.

11-12 Uhr

TDie Zukunft ist öffentlich: Aktivismus im Zeitalter des Plattformkapitals

Nuttige Stadtplanung, Universität Amsterdam

Gerald Nestler und Sylvia Eckermann, Wien

In der Blackbox, Universität Bologna

Vorsitz von Carmen Lael Hines

12 bis 13 Uhr

Stadt auf Anfrage? Die Urbanisierung des technologischen Kapitals in Frage stellen

Daniel Cardoso Llach, Carnegie Mellon University

Leo Hollis, London

Jochen Becker, metroZones, Berlin

Bernadette Krejs, Technische Universität Wien

Vorsitz von Helge Mooshammer

13 bis 14 Uhr

Access ist die neue Hauptstadt: Wie sind wir dorthin gekommen und wie geht es weiter?

Tom Avermaete, EPF Zürich

Mona Mahall, HCU Hamburg

gebürtiger Serbe, HFK Bremen

Pierre Lang, Rom

Vorsitz von Peter Mörtenböck

14 bis 15 Uhr

Vernetzte Praxen: kuratorische Plattformen und kollektives Handeln

Irit Rogoff, Silberschmiede, University of London

Hae-Won Shin, Kurator des koreanischen Pavillons

Rafał Śliwa, Kurator des Polnischen Pavillons

Vorsitz von Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer

15:00 – 16:00

Die Plattform ist mein Freund: Datenkörper und Infrastruktur

Benj Gerdes, Königliches Institut der Künste, Stockholm

Ofri Cnaani, Silberschmiede, University of London

Lucia Babina, Bologna

Gabu Heindl, Wien

Vorsitz von Carmen Lael Hines

16-17 Uhr

Arbeiten in der Stadtplattform

Saskia Sassen, Columbia University

Richard Sennett, MIT

Peggy Deamer, Yale University

Sandro Mezzadra, Universität Bologna

Vorsitz von Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer

Weitere Details zu den Beiträgen der an der Ausstellung im Österreich-Pavillon teilnehmenden Referenten finden Sie unter Hier.

Begleitpublikation

Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer (Regie): Urbanismus-Plattform und ihre Unzufriedenheit. Rotterdam: nai010-Redakteure, 2021.