Zu Beginn ihrer Suche nach dem Einsamen Berg in JRR Tolkiens Der Hobbit (1937), treffen Bilbo Beutlin und seine Begleiter auf einen riesigen Gestaltwandler-Krieger namens Beorn.

“Manchmal ist er ein riesiger Schwarzbär”, sagt der Zauberer Gandalf über den Mann, “manchmal ist er ein großer, dunkelhaariger Mann mit riesigen Armen und einem großen Bart.”

So oder so ist Beorn ein Riese unter seinen Altersgenossen. Und jetzt haben Paläontologen den zottigen, Axt schwingenden Schläger mit der Entdeckung eines ausgestorbenen Säugetiers verewigt, das in der Welt bekannt wurde Paläozän-Periode (vor 65 bis 23 Millionen Jahren), kurz nach dem Tod von Dinosaurier. Sie nennen diese haarige und geschwollene Kreatur Beornus Honigi.

„Ich war schon immer ein großer Fan von Tolkien, und es gibt eine lange Tradition, die frühesten paläozänen Säugetiere nach Tolkien-Charakteren zu benennen“, sagte Madelaine Atteberry, Boulder-Forscherin an der University of Colorado und Hauptautorin einer neuen Studie über B. Liebling und seine Verwandten, teilte Live Science in einer E-Mail mit.

“Ich habe mich entschieden B. Liebling aufgrund der Größe und des “geschwollenen” Aussehens seiner Zähne im Vergleich zu anderen Säugetieren dieser Zeit. “

Man könnte erwarten, dass der Beorn der alten Säugetiere ein riesiges bärenartiges Monster mit scharfen Zähnen und Klauen ist – aber die Realität ist ähnlich wie Bilbo Beutlins Party, ist etwas unerwartet.

B. Liebling ist eine Kondylarthrose – Teil einer Ordnung prähistorischer vierbeiniger Säugetiere, die ein bisschen wie Hunde aussahen, aber tatsächlich die Vorfahren von Hufsäugetieren wie Pferden und Nashörnern waren, so die neue Studie, die am 17. August in der Zeitschrift für Systematische Paläontologie.

Mais Béornus war kein Nashorn; Fossilien des Unterkiefers der Kreatur deuten darauf hin, dass sie nicht größer war als eine moderne Hauskatze.

Das ist im Vergleich zu der Menagerie rattengroßer Kondyloarthritis, die im frühen Paläozän Nordamerika durchstreifte, tatsächlich riesig, sagten die Forscher. Diese relative Größe, mehr B. LieblingSeine extragroßen Backenzähne und geschwollenen Wangen machten ihn seines Namens im Tolkien-Stil würdig, sagte Atteberry.

Wie andere Condyloarthres benutzte Beornus wahrscheinlich seine großen, flachen Zähne, um Pflanzen zu zermahlen, aber er könnte auch gelegentlich Insekten oder eine andere Fleischquelle gegessen haben, schrieb das Team.

Aber Beornus war nur eines der vielen kleinen Säugetiere, die nach dem Fall des Dinosaurier.

In derselben Studie, die eine Reihe von Kieferfossilien umfasste, die aus dem Great Divide Basin im südlichen Wyoming ausgegraben wurden, identifizierten die Forscher auch zwei andere Kondyloarthritis-Arten, die der Wissenschaft bisher unbekannt waren: Conacodon Hettingeri und Miniconus jeanninae.

Die drei neu beschriebenen Arten waren eng verwandt, wiesen jedoch deutliche Unterschiede in Form und Größe ihrer Zähne auf.

Diese Kondylarthren könnten dazu beitragen, die Geschichte der ersten Säugetiere, die Nordamerika nach dem Aussterben der Dinosaurier bevölkerten, neu zu schreiben, sagte Atteberry. Frühere Wildtierstudien der ersten 320.000 Jahre danach Massenaussterben deuten darauf hin, dass sich Säugetiere immer noch erholten und dass sich einzelne Familien wie Kondyloarthritis sehr langsam diversifizierten.

„Die früheste paläozäne Fauna im Great Divide Basin in Wyoming ist jedoch eine andere Geschichte“, sagte Atteberry. “Es weist mehr Vielfalt auf, als wir für diesen Zeitraum erwarten, was darauf hindeutet, dass wir die Erholung von Säugetieren nach dem Aussterben der Dinosaurier nicht wirklich verallgemeinern können.”

Mit anderen Worten, Beorn und seine Freunde könnten im frühen Paläozän Teil einer blühenden Kleinsäugerszene gewesen sein. Diese drei Arten sind Teil einer Sammlung von etwa 420 Säugetierfossilien, die allein im Great Divide Basin gefunden wurden, und andere Arten aus derselben Zeit werden wahrscheinlich dort auftauchen, sagten die Forscher.

Vielleicht finden diese zukünftigen Fossilienfunde auch einen Platz in Tolkiens Club.

Mehr als zwei Dutzend ausgestorbene Säugetiere wurden bisher nach Tolkiens Überlieferungen benannt, darunter der wieselähnliche Insektenfresser Bubogonia Bombadili (benannt nach dem exzentrischen Waldbewohner Tom Bombadil) und Hundevorfahren Barophager Killerwal (benannt nach den brutalen Humanoiden, die Tolkiens Arbeit populär gemacht hat).

