Havanna-Syndrom von in Deutschland stationierten Amerikanern gemeldet

In Deutschland stationierte US-Beamte haben Symptome des Havanna-Syndroms entwickelt, einer mysteriösen Krankheit, die mit vermuteten Strahlenangriffen in Verbindung steht, von denen Hunderte von US-Spionen und Diplomaten auf der ganzen Welt betroffen sind.

Mindestens zwei US-Beamte wurden behandelt, nachdem sie Übelkeit, starke Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Trägheit entwickelt hatten Das Wall Street Journal.

Die Fälle gehörten zu den ersten, die in einem NATO-Land gemeldet wurden, in dem US-Truppen und -Waffen stationiert sind. Diplomaten sagten, dass US-Beamte dem Bericht zufolge in anderen europäischen Ländern an ähnlichen Krankheiten litten.

Mindestens ein weiterer Fall des Havanna-Syndroms wurde letzten Monat unter US-Beamten mit Sitz in Berlin gemeldet NBC-Nachrichten.

Die Symptome wurden erstmals 2016 von US-Diplomaten in Kuba gemeldet, wo die angeblichen “Schallangriffe” die Gehirnstruktur von 40 ehemaligen Mitarbeitern der US-Botschaft in Havanna veränderten.

Die Anschläge fanden auch in China, Russland und Österreich statt und stehen seit langem im Verdacht, mit Russland in Verbindung gebracht zu werden. Viele der Opfer waren Geheimdienstoffiziere oder Gesandte, die sich mit russischen Themen befassten.

Eine CIA-Task Force unter der Leitung eines Beamten, der an der Suche nach Osama bin Laden beteiligt war, untersucht derzeit die Ursache für die schwer zu diagnostizierenden Symptome, von denen angenommen wird, dass sie bis zu 200 Amerikaner betroffen haben.

Ein Patient im Walter Reed National Military Medical Center sagte, bei ihm sei eine Hirnverletzung diagnostiziert worden, die denen ähnlich sei, die bei Menschen beobachtet wurden, die Druckwellen ausgesetzt waren, berichtete das Journal.

Die US-Botschaft in Havanna, Kuba, wo die mysteriösen Symptome erstmals gemeldet wurden. PA

Der Patient sagte der Zeitung, er habe stechende Ohrenschmerzen, hohe elektronische Geräusche und Druck in den Ohren gehabt, bevor er andere Symptome hatte.

“Es gibt keine Beweise dafür, was mit uns passiert ist, aber es ist auffallend, dass einige von uns an Problemen im Zusammenhang mit Russland gearbeitet haben”, sagte der Patient.

“So oder so ist es eine Form von Terrorismus – es hat schwere Verletzungen verursacht, die das Leben einiger von uns verändert haben”, sagte das Opfer der Zeitung.

Die US-Botschaft habe die Bundesregierung nicht über die jüngsten mutmaßlichen Angriffe informiert, da die Behörden noch ermitteln, heißt es in dem Bericht.

Die russische Kampfaktivität in Deutschland, von Desinformationskampagnen bis hin zu Spionage und Hacking, hat nach Angaben deutscher Spione in letzter Zeit ein Niveau erreicht, das seit den 1980er Jahren nicht mehr gesehen wurde.

“Die Methoden werden immer härter und die Mittel brutaler”, sagte der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, Anfang des Jahres.

Beamte der russischen Botschaft in Berlin machten dem Bericht zufolge eine russophobische Propagandamaschinerie für die Wut verantwortlich.

Nachdem fast zwei Dutzend Amerikaner in Österreich angaben, am Havanna-Syndrom zu leiden, leiteten die Behörden des neutralen Landes eigene Ermittlungen ein, berichtete die Zeitung.

“Wir nehmen dies sehr ernst, wir tragen die Verantwortung für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Diplomaten und stellen unseren Ruf als internationales Zentrum für den Dialog in Frage”, sagte ein österreichischer Beamter dem Journal.

“Es könnte sein, dass die Angriffe auf die organisierte Kriminalität ausgelagert wurden, aber es ist sehr schwer zu verstehen, warum die Russen oder jemand anderes dies tun”, sagte der Beamte. “Es klingt wie eine Kampagne, um Menschen ohne ersichtlichen Grund zu verletzen.”