Auf welchem ​​Fernsehsender läuft Tottenham v Wolfsberger? Startzeit und Live-Übertragung

Tottenham wird am Mittwoch mit Wolfsberger das Rückspiel des Hinspiels der Europa League bestreiten. Er weiß, dass er im Hinspiel bereits ein 4: 1-Polster hat, um sie aufzuheitern.

Spurs hatte letzte Woche die volle Kontrolle über das Hinspiel in Österreich, als Son Heung-min, Gareth Bale, Lucas Moura und Carlos Vinicius die Tore erzielten.

Am Mittwoch wird der zweite von dem, was Chef Jose Mourinho sich für einen Acht-Spiele-Lauf in der Europa League erhofft, um Spurs im Mai ins Finale zu holen.

Wolfsberger bot beim letzten Mal wenig gegen Spurs an, verwandelte aber in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter und die temperamentvolle österreichische Mannschaft hofft, sich bei ihrer Ankunft in London selbst gerecht zu werden.

RadioTimes.com hat alles zusammengestellt, was Sie wissen müssen, um Tottenham gegen Wolfsberger im Fernsehen und online zu sehen.

Wann ist Tottenham gegen Wolfsberger im Fernsehen?

Tottenham gegen Wolfsberger findet am statt Mittwoch, 24. Februar 2021.

Entdecken Sie unsere Live-Fußball im Fernsehen Leitfaden für die neuesten Stunden und Informationen.

Wann ist der Anstoß?

Tottenham gegen Wolfsberger startet um 17 Uhr.

Diese Woche finden zahlreiche Spiele der Europa League statt, darunter Arsenal gegen Benfica, das am Donnerstag um 17:55 Uhr beginnt.

Auf welchem ​​Fernsehsender läuft Tottenham v Wolfsberger?

Das Spiel wird live übertragen BT Sport 1 ab 16.30 Uhr

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, BT Sport zu erhalten. Wenn Sie bereits BT Broadband besitzen, können Sie BT TV und Sport ab sofort zu Ihrem bestehenden Vertrag hinzufügen £ 15 pro Monat. Sie können das ‘Big Sport’-Paket für £ 40 pro Monat hinzufügen, das alle BT Sport-Kanäle und 11 Sky Sports-Kanäle über einen NOW TV-Pass umfasst.

Wie man Tottenham v Wolfsberger online live streamt

Sie können das Spiel mit einem sehen BT Sport Monatsabonnement ohne einen Vertrag zu unterschreiben.

Regelmäßige Abonnenten können Spiele auch über die BT Sport-Website oder die BT Sport-App auf einer Vielzahl von Geräten streamen, darunter Laptops, Smartphones und Tablets.

Tottenham gegen Wolfsberger Teamnachrichten

Tottenham: Giovani Lo Celso und Serge Aurier werden dieses Spiel verletzungsbedingt verpassen.

Mourinho konnte sich für Vinicius, Dele Alli und Harry Winks entscheiden, wobei Spurs in diesem Spiel ein Drei-Tore-Kissen trug. Sein Sohn wird wahrscheinlich ausgeruht sein.

Wolfsberger: Eliel Peretz hat ein Muskelproblem und wird dieses Spiel wahrscheinlich verpassen.

Sven Sprangler wurde 15 Minuten nach dem 2: 1-Sieg gegen Sturm Graz an diesem Wochenende ausgewechselt, also vielleicht ein Zweifel für das Treffen am Mittwoch.

Tottenham gegen Wolfsberger Quoten

Unsere Vorhersage: Tottenham gegen Wolfsberger

Spurs sind hier große Favoriten und haben letzte Woche ihre österreichischen Gegner dominiert. Sie sollten also kein Problem damit haben, in die letzten 16 zu kommen, auch wenn es bei diesem Unentschieden im Norden Londons an Drama mangelt.

Winks, Alli und Vinicius müssen dieses Spiel nutzen, um Mourinho davon zu überzeugen, dass sie mehr Spielzeit verdienen.

Tottenham kämpft in der Premier League und ein Sieg wird dem Team vertrauen. Die Aufmerksamkeit wird dann am Sonntag auf Burnley gerichtet.

Unsere Vorhersage: Tottenham 3-0 Wolfsberger (15/2 beim bet365)

