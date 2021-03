Attraktives WSO-Konzert feiert Komponistinnen

In den Tagen vor der Pandemie hätte man mit Sicherheit nicht das ungewöhnliche Kammerprogramm des Winnipeg Symphony Orchestra am Samstag gehört, in dem die Musik zweier wenig bekannter Komponistinnen gefeiert wurde.

Konzertbesprechung klicken um zu vergrößern (A) Absolute Klassiker Naomi Woo dirigiert Haydn und Farrenc Centennial Concert Hall über Livestream Samstag, 27. Februar (Vier von fünf Sternen)

Möglicherweise haben wir auch RBCs charismatische Dirigentin Naomi Woo nicht vollständig in ihrem Element gesehen, die sich während des 75-minütigen Live-Programms nahtlos zwischen drei Rollen als liebenswerte Konzertmoderatorin, selbstbewusste Dirigentin und glitzernde Solistin entwickelt hat. All dies an ihrem eigenen Geburtstag zu tun, war nur das i-Tüpfelchen auf ihrem sprichwörtlichen (Geburtstags-) Kuchen.

Jetzt, in seinem zweiten Jahr bei BSM, ist Woo ein schnell aufstrebender kanadischer Star, der auch als erster Musikdirektor seines Sistema Winnipeg-Programms sowie als Senior Director of Education der Organisation fungiert. Das Publikum in dieser Saison hat ihre Arbeit – wenn auch außerhalb der Bühne – auch als Regisseurin der Kamera gesehen, wo sie buchstäblich Aufnahmen macht, die bei Live-Übertragungen Nahaufnahmen und persönliche Bilder von Spielern erzeugen.

Es ist neu gedacht, das letzte (A) Absolute Klassiker Programm, Naomi Woo dirigiert Haydn und Farrenc ursprünglich beabsichtigt, Clara Schumanns zu präsentieren Klavierkonzert a-Moll op. 7 zu Ehren des Internationalen Frauentags, der am 9. März weltweit gefeiert wird. Glücklicherweise – und dies ist ein weiterer Hoffnungsschimmer der Pandemie – konnten wir zwei charmante kleinere kanadische Premieren hören, die die Zuhörer nach mehr verlangten.

Die erste davon, die österreichische Komponistin Marianne von Martinez aus dem 18. Jahrhundert Klavierkonzert in A-Dur Woo funkelte wie die Sonne auf Neuschnee, und Woo als Solist dirigierte das Orchester, eine klassische Tradition, von seiner Klavierbank aus, was den kollaborativen Charakter der Aufführung weiter betonte.

Sein erster Satz von drei, Gut gelaunt Knistern vor Energie, einschließlich der sprudelnden Triller der Pianistin, die ihrer subtil nuancierten dynamischen Palette gegenüberstehen. Folgende Machen Sie es sich bequem sorgte für eine anmutige Erholung bei Woo und rief die Spieler oft nur mit seinen lebhaften Gesichtsausdrücken – einschließlich eines Kilowatt-Lächelns, das einen Konzertsaal zum Leuchten bringen könnte – hervor, das durch seine klare Maske sichtbar wurde. Der endgültige, Sehr glücklich sorgte für mehr rhythmischen Schlag, wobei die Musiker – und insbesondere Woo in seiner ersten Aufführung des Stücks – die Zeit ihres Lebens zu haben schienen.

Nonet in Es-Dur Die französische Komponistin Louise Farrenc aus dem 19. Jahrhundert war die zweite Offenbarung der Nacht. 1850 wurde sie mit dem 18-jährigen ungarischen Geigenvirtuosen Joseph Joachim sowie fünf Bläsern und vier Streichern als Mini-Orchester uraufgeführt.

Wenn dieses auffällige Werk auf einer Party wäre, würde es für seinen ansteckenden Charakter und seine oft quecksilberne Persönlichkeit, bei der einzelne Musiker aufgeklärt und in die gesamte Klangstruktur verwoben werden, Hof machen. Physisch entfernte Spieler spielten meistens als zusammenhängende Einheit, obwohl ein engerer Abstand natürlich zu einer besseren Mischung geführt hätte, insbesondere mit den Saiten, die manchmal wie einsame Wölfe auf der Bühne wirkten.

Nichtsdestotrotz sorgte ihre brillante Note für eine angenehme Raserei in ihren vier Abschnitten, mit einer besonderen Anspielung auf WSOs Solovioline Gwen Hoebig für ihre tadellos gelieferten rhapsodischen Linien, die Joachims Geist kanalisieren, und das enge Zusammenspiel zwischen den Schilfen: Beverly Wang (Oboe): Taylor Eiffert (Klarinette); und Daniel Preun (Fagott).

Das Programm zur Feier der Songwriterinnen wurde mit einem Eindringling (der als Martinez ‘Lehrer eintrat), Joseph Haydn, eröffnet Divertimento in Es-Dur was dennoch einen größeren Kontext für die anderen klassischen Grundwerke schuf. Es bot auch einen ersten Einblick in Woos ausgewogenen und expansiven Regiestil, als sie Musiker selbstbewusst durch ihre fünf Sätze führte, wobei ihr Adagio-Satz ein Highlight für ihre üppigen Linien war.

[email protected]