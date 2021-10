Atletico Madrid erwägt Wechsel von RB Salzburg-Starlet Karim Adeyemi

Nachdem RB Salzburg Erling Haaland und Patson Daka in einem Jahr verloren hatte, machten sich viele Fans Sorgen um die österreichische Mannschaft, aber bisher lief es gut. Während der Verlust beider Stürmer ein Schlag war, ließen die Österreicher Karim Adeyemi an der Seitenlinie warten und der junge Stürmer hat in dieser Saison sein Spiel gesteigert. Der Deutsche hatte vor dieser Saison für Salzburg gespielt und in der vergangenen Saison sieben Ligatore erzielt, diese Summe aber bereits übertroffen.