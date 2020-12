Astronomisches Ereignis: Saturn und Jupiter kommen dem Himmel sehr nahe

Das sieht man nur alle 20 Jahre. Wenn Sie nicht so lange warten möchten, sollten Sie sich jetzt die Sterne ansehen. Jupiter und Saturn kommen sich am Himmel so nahe wie selten.

Soest – komm nur alle 20 Jahre Jupiter und Saturn schließen sich wirklich am Sternenhimmel. So nah wie beim nächsten Mal bis 2080. Seit Wochen rücken die beiden Planeten immer näher zusammen. Am Montag, den 21. Dezember, kommen sich die beiden Planeten am nächsten (im Fachjargon “Konjunktion”).

Planet Äquatorialer Durchmesser Jupiter 143.000 Kilometer Saturn 120.500 Kilometer

Leider hat die bisherige Wettervorhersage für Montag einen ziemlich bewölkten Himmel vorhergesagt, der die Sicht auf das Ereignis trüben wird. Aber auch die Tage zuvor sind sehenswert, zumal Sie die haben sehe beide Planeten gut mit bloßem Auge können.

Astronomisches Ereignis: Jupiter und Saturn am Himmel weniger als eine Mondbreite voneinander entfernt

Am Freitagabend, dem 18. Dezember, waren Jupiter und Saturn bereits am Himmel weniger als die Breite des Mondes auseinander. Am Samstagabend kommen sie etwas näher. Winfried von Ohle von der Soester Sternfreunde hat das Ereignis bereits mit der Kamera festgehalten. „Am Nachmittag war lange Zeit klarer Himmel. In der Dämmerung am südwestlichen Himmel angeboten Jupiter und Saturnbegleitet von dem schmalen Halbmond, ein wunderbarer Anblick “, berichtet er.

Mit einer Spiegelreflexkamera und einem leichten Teleobjektiv ist er bereits großartige Aufnahmen waren erfolgreich. „Es wurde mit einem Teleobjektiv mit langer Brennweite erstellt Foto von Saturn und Jupiter. Saturn wirkt aufgrund seines Ringsystems etwas elliptisch. Bei der Jupiter sind seine vier 4 Galiläer Monde in der Reihenfolge Callisto, Io, Europa und Ganymed von links nach rechts gezeigt. Die Entfernung zwischen Saturn und Jupiter betrug 28 Bogenminuten. Zum Vergleich: Die Breite des Mondes am Nachthimmel, wie wir ihn wahrnehmen, beträgt etwa 32 Bogenminuten.

Saturn wirkt aufgrund seines Ringsystems etwas elliptisch. Jupiters vier vier Monde sind deutlich zu sehen. © Winfried von Ohle

Beide Planeten kann so hell von der Erde aus gesehen werden, dass man sie sehen kann schon in der frühen Abenddämmerung kann gut sehen. Die Tatsache, dass es heutzutage besonders früh dunkel wird, ist natürlich sehr hilfreich für Sterngucker. Gegen 17 Uhr Wenn der Himmel bereits dunkel genug ist, um Jupiter zu erkennen, ist auch gut 15 Minuten später Saturn sichtbar.

Astronomisches Ereignis: Jupiter und Saturn am Himmel sehen – nicht zu lange warten

Aber dann sollten Sie sich nicht viel Zeit nehmen: Jupiter verschwindet gegen 18.30 Uhr, der weniger helle Saturn ein bisschen früher. Die Wetterkarte verspricht jedoch für Samstag, den 19. Dezember klare Sicht in vielen Teilen. Dann sollte der Betrachtung der himmlischen Begegnung nichts mehr im Wege stehen.

Der schmale Halbmond und rechts im Bild Saturn und Jupiter, wie man sie fast mit bloßem Auge sehen kann. © Winfried von Ohle

Bereits in diesem Jahr konnte man im Stadtteil Soest ein echtes himmlisches Spektakel sehen. Das Komet Neowise in seiner Umlaufbahn in der Nähe der Erde passiert.

