Jungle Camp 2021 (RTL): Spoiler-Alarm – Zeitung enthüllt heiße Promi-Kandidaten

Dschungelcamp-Fans müssen trotz der Coronavirus-Krise nicht auf die RTL-Show verzichten. Eine Zeitung enthüllt, welche Promi-Kandidaten bei der Dschungelshow sind.

Hürth in NRW – Die Gerüchteküche über mögliche Prominente dafür Dschungellager 2021 brodelt fleißig: In den letzten Monaten haben die Spekulationen zugenommen und verschiedene Namen wurden erwähnt. Welcher der Z-Prominenten wird Anfang nächsten Jahres sein? Dschungelshow auf RTL einziehen – und dort einige harte Tests bestehen müssen? Eine bekannte Zeitung will nun die Antwort wissen und verrät welche Kandidaten einziehen.

Titel: Ich bin eine Berühmtheit, bring mich hier raus! Lange: 60-175 Minuten Jahre): 2004, 2008–2009, jährlich seit 2011 Produktionsfirma: ITV Studios Deutschland Besetzung: Sonja Zietlow, Daniel Hartwich und Bob McCarron Autoren: Jens Oliver Haas, Micky Beisenherz, Jörg Uebber

Jungle Camp 2021 (RTL): Neue Version der Kakerlakenshow mit Sonja Zietlow – wer zieht ein?

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Im Januar 2021 werden sie sehen RTL-Zuschauer nur die abgespeckte Version des Dschungelcampshow. Zuerst hieß es, die Prominenten müssten sich den Ekelprüfungen in einem walisischen gruseligen Schloss stellen, aber aufgrund der Corona-Krise, die auch durchbrach. Stattdessen gibt es eine neue Saison von “Ich bin eine Berühmtheit, bring mich hier raus!“Was in Deutschland gedreht wird. Anstatt mit kriechenden Tieren und hohen Temperaturen im australischen Dschungel zu kämpfen, kämpft der Promi in seiner deutschen Heimat und will es sein Gewinner raus aus der Show.

Trotzdem will er Fernsehsender einige Traditionen nicht aufzugeben. So fliegt es Dschungelcamp-Veteran Dr. Bob nach Deutschland und unterstützt die Kandidaten mit seinem Fachwissen. Auch der RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sind Teil des Neuen “Ich bin ein Star – hol mich hier raus!” – Jahreszeit. Einige Details zur Kakerlakenshow sind derzeit jedoch unklar, obwohl der Start in weniger als einem Monat erfolgen soll. Die große Frage bleibt also: Wer zieht in die Dschungelschau 2021 ein?

Jungle Camp 2021: Zeitung enthüllt Namen – Mike Heiter und Oliver Sanne sind Kandidaten für die RTL-Show

Am 15. Januar 2021 wurde der Dschungelschau 2021 gehen – nach dem “Bild “Zeitung dreht die Fernsehsender RTL das angepasst “Ich bin ein Star – bring mich hier raus!” Format in der nordrhein-westfälischen Stadt Hürth. Zehn prominente Kandidaten ziehen ins Studio und leben dort ähnlich wie “Celebrity Big Brother”, berichtet die Online-Ausgabe. Die Crème de la Crème der Z-Prominenten sollte dann im Januar würdig vertreten sein: So sollte es auch sein Mike Heiterdie die Ex-Flamme von TV Star favorisiert haben Elena Miras, einziehen – und könnte einige Details über die Trennung und die frühere Beziehung mit der temperamentvollen Schweizerin enthüllen.

Oliver Sanne und Mike Heiter werden voraussichtlich 2021 mit Daniel Hartwich (l.) Und Sonja Zietlow (r.) In das Dschungellager einziehen.

natürlich ist Mike Heiter nicht der einzige Trash-TV-Star, der ein heißer Kandidat für die Dschungellager 2021 wird gehandelt: Ex-Bachelor Oliver Sanne nimmt angeblich auch an der teil RTL-Show “Ich bin eine Berühmtheit, bring mich hier raus!” Teil – nach “Bild“-Information. Zuletzt machte der ehemalige Rosenkavalier mit seiner Teilnahme am Promi-Boxen Schlagzeilen, wo er mit einem blauen Auge davonkam.

Dschungelcamp 2021: “Love Island” -Star Henrik Stoltenberg soll die Teilnahme an der RTL-Show abgesagt haben

Aber so begehrt wie eine Promi-Teilnahme an Dschungellager einmal war das nicht mehr der Fall zu sein. “Love Island” Stern Henrik Stoltenberg, der zuletzt wegen seiner wechselnden Verbindungen auffiel, soll die Show sogar abgesagt haben. Anstatt ekelhaft Dschungelprüfungen in dem RTL Studios Um fertig zu werden, begnügt sich der Instagram-Influencer lieber mit der thailändischen Sonne: mit “Prominenten unter Palmen”.

Wenn Sie sich auf die Z-Berühmtheit gefreut haben, sollten Sie jetzt nicht in Panik geraten. Der letzte Stand Kandidaten von Dschungellager 2021 noch nicht behoben. Auf Anfrage des “Bild“Der” Love Island “-Star Stoltenberg hätte sich geweigert, seine Teilnahme zu kommentieren Fernsehsender bleibt abgedeckt. RTL selbst heizt die Gerüchteküche weiterhin mit einigen Artikeln voller Spekulationen auf, will aber vorerst nicht verraten, welche Berühmtheit es ist “Ich bin eine Berühmtheit, bring mich hier raus!” nimmt 2021 teil.

